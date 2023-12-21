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جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024 للسنة الأولى من المرحلة الثانوية

كتب:

أميرة فكري
02:26 م | الخميس 21 ديسمبر 2023
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024 للمرحلة الثانوية، بعد اعتماده رسميا من اللواء أحمد راشد محافظة الجيزة، مشيرة إلى عقد الامتحانات إلكترونيا في المدارس المتصلة بالإنترنت وورقيا لطلاب المنازل والدمج والطلاب الذين لم يتسلموا التابلت والمدارس الغير متصلة بالإنترنت. 

جدول امتحانات الصف الأول الثانوي

 يوم الاثنين 15 يناير 2024: امتحان مادة اللغة العربية ولمدة 3 ساعات.

- يوم الأربعاء 17 يناير 2024: امتحان مادة الرياضيات ولمدة 3 ساعات. 

- يوم الأحد 21 يناير 2024: امتحان مادتي اللغة الأجنبية الأولى لمدة ساعتين ونصف والفلسفة ساعة ونصف.

- يوم الأثنين 22 يناير 2024: امتحان مادتي التاريخ لمدة ساعتين، والأحياء لمدة ساعة ونصف. 

- يوم الثلاثاء 23 يناير 2024: امتحان مادتي الكيمياء لمدة ساعة ونصف والجغرافيا لمدة ساعتين.

- يوم الأربعاء 24 يناير 2024: امتحان مادتي الفيزياء لمدة ساعة ونصف واللغة الأجنبية الثانية لمدة ساعة ونصف. 

جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي

- يوم الأحد 14 يناير 2024: امتحان مادتي اللغة العربية لمدة ثلاث ساعات واللغة الأجنبية الثانية لمدة ساعة ونصف. 

- يوم الثلاثاء 16 يناير 2024: امتحان مادتي التاريخ لمدة ساعتين والفيزياء لمدة ساعتين. 

- يوم الخميس 18 يناير 2024: مادة الجبر والتفاضل وحساب المثلثات.

- يوم الاثنين 22 يناير 2024: مادة الأحياء والفلسفة والمنطق والكيمياء وعلم النفس والاجتماع.

- يوم الثلاثاء 23 يناير 2024: مادة تطبيقات الرياضيات لمدة ساعتين ونصف والجغرافيا ساعتين.

- يوم الأربعاء 24 يناير 2024: مادة اللغة الأجنبية الأولى لمدة ثلاث ساعات.

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