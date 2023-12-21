جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024 في المنصورة للمرحلة الإعدادية

يرغب طلاب الإعدادية بمختلف صفوفها، في معرفة جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024 في المنصورة، للصفوف الأولى والثانية والشهادة الإعدادية، التي من المقرر أنّ تبدأ يوم 9 يناير وتستمر حتى نهاية الشهر ذاته.

جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي بالمنصورة

وأوضح ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية، أنه جرى تحديد جدول امتحانات المرحلة الإعدادية بالمنصورة، إذ جاء جدول الصف الأول الإعدادي العام، كالآتي:

- الثلاثاء 9 يناير: الجبر والإحصاء.

- الخميس 11 يناير: مادة العلوم.

- الأحد 14 يناير: مادة الهندسة.

- الثلاثاء 16 يناير: مادتا الدراسات الاجتماعية واللغة الأجنبية.

- الأربعاء 17 يناير: مادة اللغة العربية.

جدول امتحانات الصف الثاني الإعدادي بالمنصورة العام

- الأربعاء 10 يناير: مادة اللغة العربية.

- السبت 12 يناير: مادتا الجبر والإحصاء واللغة الأجنبية.

- الاثنين 15 يناير: مادة العلوم.

- الثلاثاء 16 يناير: مادة الهندسة.

- الأربعاء17 يناير: مادة الدراسات الاجتماعية.

جدول امتحانات الصفين الأول والثاني الإعدادي المهني

- الثلاثاء 9 يناير: مادتا مجال تحريري 1 و2.

- الخميس 11 يناير: العلوم واللغة العربية.

- الأحد 14 يناير: مادتا الدراسات الاجتماعية والتربية الدينية.

- الثلاثاء 16 يناير: مادتا اللغة الأجنبية والتربية الفنية.

- الأربعاء 17 يناير: مادتا الخط العربي والرياضيات.

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي العام في المنصورة

- الخميس 18 يناير: مادة اللغة العربية والخط والإملاء.

- الأحد 21 يناير: مادتا الجبر والإحصاء والتربية الدينية.

- الاثنين 22 يناير: مادتا اللغة الأجنبية، والحاسب الآلي.

- الثلاثاء 23 يناير: مادتا الهندسة والتربية الفنية.

- الأربعاء 24 يناير: مادة الدراسات الاجتماعية.

- الخميس 25 يناير: مادة العلوم.