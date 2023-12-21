جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024 في محافظة الغربية للمرحلة الابتدائية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالغربية، جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024، للمرحلة الإبتدائية، والخاص بصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي، وذلك بعد اعتماده من قبل الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية.

جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024 بمحافظة الغربية

وأكد ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، أنّ جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024 في محافظة الغربية للمرحلة الإبتدائية، أُعد وعُرض على الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، الذي اعتمده، وعقب ذلك، أُعلن في مختلف المدارس والإدارات التعليمية الـ10 بمدن ومراكز وقرى المحافظة.

الامتحانات تبدأ من 9 يناير

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، أنّ جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024 محافظة الغربية، المرحلة الإبتدائية، يتضمن امتحان الطلاب والطالبات في صفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي، في 8 مواد دراسية، يبدأ من الثلاثاء 9 يناير المقبل ويستمر حتى السبت 13 يناير، وجاء الجدول كالتالي:

- الثلاثاء 9 يناير: مادتي اللغة العربية، التربية الدينية.

- الأربعاء 10 يناير: مادتي العلوم ، اللغة الأجنبية.

- الخميس 11 يناير: مادتي الدراسات الإجتماعية، المهارات المهنية.

- السبت 13 يناير: مادتي الرياضيات، ICT.