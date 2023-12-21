أعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024 المرحلة الابتدائية لصفوف «الرابع والخامس والسادس»، والتي تبدأ يوم 6 يناير 2024، مؤكّدة الالتزام بالجداول التي تمّ اعتمادها واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتوفير الجو الملائم للطلاب لتأدية الامتحانات بسهولة ويسر.

جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي

- يوم السبت 6 يناير 2024: امتحان مادتي اللغة العربية والتربية الدينية.

- يوم الثلاثاء 9 يناير 2024: امتحان مادتي العلوم والمهارات المهنية.

- يوم الأربعاء 10 يناير 2024: امتحان مادتي الدراسات الاجتماعية واللغة الإنجليزية.

- يوم الخميس 11 يناير 2024: امتحان مادتي الرياضيات والـict.

جدول امتحان الصف الخامس الابتدائي

- يوم السبت 6 يناير 2024: امتحان مادة اللغة العربية مدة ساعتان ونصف والتربية الدينية لمدة ساعة ونصف.

- يوم الثلاثاء 9 يناير 2024: امتحان مادة العلوم ساعة ونصف والمهارات المهنية ساعة ونصف.

- يوم الأربعاء 10 يناير 2024: امتحان مادتي الدراسات الاجتماعية ساعة ونصف واللغة الإنجليزية ساعة ونصف.

- يوم الخميس 11 يناير 2024: امتحان مادتي الرياضيات لمدة ساعة ونصف و مادة ICT لمدة ساعة ونصف.

جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي

- يوم السبت 13 يناير 2024: امتحان مادتي اللغة العربية والتربية الدينية.

- يوم الأحد 14 يناير 2024: امتحان مادتي العلوم والمهارات المهنية.

- يوم الأثنين 15 يناير2024: امتحان مادتي الدراسات الاجتماعية واللغة الإنجليزية.

- يوم الثلاثاء 16 يناير 2024: امتحان مادتي الرياضيات وict.