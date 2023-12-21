جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024 المرحلة الابتدائية
كتب:
أميرة فكري
02:52 م | الخميس 21 ديسمبر 2023
صورة أرشيفية
أعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024 المرحلة الابتدائية لصفوف «الرابع والخامس والسادس»، والتي تبدأ يوم 6 يناير 2024، مؤكّدة الالتزام بالجداول التي تمّ اعتمادها واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتوفير الجو الملائم للطلاب لتأدية الامتحانات بسهولة ويسر.
جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي
- يوم السبت 6 يناير 2024: امتحان مادتي اللغة العربية والتربية الدينية.
- يوم الثلاثاء 9 يناير 2024: امتحان مادتي العلوم والمهارات المهنية.
- يوم الأربعاء 10 يناير 2024: امتحان مادتي الدراسات الاجتماعية واللغة الإنجليزية.
- يوم الخميس 11 يناير 2024: امتحان مادتي الرياضيات والـict.
جدول امتحان الصف الخامس الابتدائي
- يوم السبت 6 يناير 2024: امتحان مادة اللغة العربية مدة ساعتان ونصف والتربية الدينية لمدة ساعة ونصف.
- يوم الثلاثاء 9 يناير 2024: امتحان مادة العلوم ساعة ونصف والمهارات المهنية ساعة ونصف.
- يوم الأربعاء 10 يناير 2024: امتحان مادتي الدراسات الاجتماعية ساعة ونصف واللغة الإنجليزية ساعة ونصف.
- يوم الخميس 11 يناير 2024: امتحان مادتي الرياضيات لمدة ساعة ونصف و مادة ICT لمدة ساعة ونصف.
جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي
- يوم السبت 13 يناير 2024: امتحان مادتي اللغة العربية والتربية الدينية.
- يوم الأحد 14 يناير 2024: امتحان مادتي العلوم والمهارات المهنية.
- يوم الأثنين 15 يناير2024: امتحان مادتي الدراسات الاجتماعية واللغة الإنجليزية.
- يوم الثلاثاء 16 يناير 2024: امتحان مادتي الرياضيات وict.