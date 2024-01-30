الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي.. اعرف حالة طلبك

تستمر وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في طرح الوحدات المختلفة من حين لآخر وبشكل دوري، تيسيرا على المواطنين ومحدودي الدخل للحصول على أماكن سكنية لهم بتسهيلات متعددة، ونظام قسط على سنوات طويلة، وفقًا لما أعلنته وزارة الإسكان.

ويمكن الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي، في خطوات بسيطة تتيحها وزارة الإسكان، تيسيرًا على المواطنين بدلًا من بذل الجهد وتضييع الوقت في الذهاب إلى مقار الوزارة أو البنك الذي تتعامل معه الوزارة للتقسيط.

الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي

وتتيح وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، رابط الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي، لكل المواطنين المتقدمين للحصول على وحدة سكنية في كل طرح جديد.

وفيما يلي توضح لكم «الوطن» في السطور التالية، رابط وخطوات الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي وفق ما ذكر صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

رابط وخطوات الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي

ويمكن معرفة موقف الطلب وحالة الحجز بالقبول أو الرفض من خلال تسجيل الدخول إلى رابط الموقع الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي، من خلال الضغط هنا.

ويمكن الاستعلام عن حالة الطلب وموقف الحجز من خلال اتباع الآتي:

- في البداية يجب الدخول عبر موقع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

- النقر على خيار مشروع الإسكان.

- ثم يتم إدخال رقم المشروع المتقدم للحصول على وحدة فيه.

- كتابة بيانات المتقدم بالتفصيل والتي تشكل الاسم رباعي، الرقم القومي، محافظة الإقامة، الوظيفة.

- الضغط على استعلام.

- سيتم ظهور حال الطلب المتقدم من التخصيص بالقبول أو الرفض مع ذكر السبب.

أرقام التواصل مع صندوق الإسكان الاجتماعي

ويمكن التواصل مع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري لتقديم شكاوى أو استفسارات من خلال عدة خطوط ساخنة، وهي 1188 أو 5777 من أي تليفون محمول، أو الاتصال برقم 090071117 من أي خط أرضي.

الأوراق المطلوبة للتقديم على شقق الإسكان

1- صورة من بطاقة الرقم القومي.

2- صورة أصل وصورة ضوئية من وثيقة الزواج.

3- صورة من إثبات الدخل

4- توفير صور شهادات الميلاد الخاصة بالأطفال إذا كان لديهم أطفال.

5- في حال عدم عمل الزوجة لابد من إحضار ما يثبت ذلك.

6- في حال الطلاق يجب إحضار وثيقة الطلاق موثقة.

7- إيصال مرفق حديث سواء كهرباء أو مياه أو غاز.

شروط التقديم على شقق الإسكان

من شروط التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي وفق ما ذكرت الوزارة وصندوق التمويل العقاري ما يلي:

1- أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

2 - يشترط ألا يكون المتقدم للاستفادة من شقق الإسكان الاجتماعي لم يسبق له الحصول على شقق سكنية والاستفادة من مبادرات التمويل العقاري.

3- ألا يقل عمر المتقدم عن 21 سنة وألا يزيد عن 50 سنة.

خطوات التقديم

1- الدخول على الموقع الإلكتروني لوزارة الإسكان الاجتماعي.

2- اضغط على رغبة الحجز للتقديم.

3- إرفاق كل الأوراق والمستندات المطلوبة وفق كل إعلان.

4- شراء استمارة سكن لكل المصريين حجز الوحدة السكنية، مع إيصال سداد مقدم الحجز والمصاريف.

شقق الإسكان بالإيجار

وأعلنت الوزارة منذ عدة أسابيع عن طرح شقق بالإيجار بـ 4 محافظات وهي: «المنوفية، الجيزة، الشرقية، بنى سويف»، حيث يتراوح سعرها ما بين 1200 و1500 جنيه، ويتعين على العميل أن يسدد نسبة 25% من الدخل الشهري كقيمة للإيجار ويتحمل الصندوق باقي المبلغ.

- يسدد المواطن مقدم حجز الوحدة السكنية بواقع ثلاثة أشهر من القيمة الإيجارية للوحدة، ويتم استرداده عند انتهاء مدة الإيجار.

شروط الحصول على وحدات الإسكان بنظام الإيجار

1- ألا يقل دخل المتقدم عن 2500 جنيه.

2- أن تبلغ قيمة الحد الأقصى للدخل الشهري عن 6000 جنيه شهريًا للفرد، و8000 جنيه شهريًا للأسرة.

3- يتم إجراء بحث اجتماعي بمعرفة وزارة التضامن الاجتماعي للتأكد من صحة المستندات المقدمة.

4- ألا يكون المواطن قد سبق له واستفاد من وحدات سكنية أو قطعة أرض من الدولة.