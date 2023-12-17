كراسة شروط شقق بنك الإسكان والتعمير.. وحدات كاملة التشطيب

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، طرح كراسة شروط شقق بنك الإسكان والتعمير لطرح 1160 وحدة سكنية كاملة التشطيب، بمساحات تتراوح بين 63 حتى 93 مترا مربعا.

كراسة شروط شقق بنك الإسكان والتعمير

وأكدت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أن الطرح الجديد، طبقا لما هو معلن بكراسة شروط شقق بنك الإسكان والتعمير والمواصفات الخاصة بالطرح الجديد بمدينتى العبور الجديدة وأسيوط الجديدة، يبدأ التقديم على الإعلان بداية من اليوم الموافق 17 من ديسمبر، عبر الموقع الالكتروني لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، حيث تم الإعلان عن شروط الطرح، وأسلوب الحجز والمواقع والمساحات، والأسعار، وأسلوب السداد، بكراسة شروط شقق بنك الإسكان والتعمير.

الإسكان: طرح حزمة متنوعة من الوحدات السكنية بعدد من المدن الجديدة بمختلف المحافظات

كانت «الوطن» انفردت بالإعلان عن طرح وحدات سكنية جديدة خلال أيام، وكان الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، أعلن عن طرح حزمة متنوعة من الوحدات السكنية بعدد من المدن الجديدة بمختلف محافظات الجمهورية لتلبية احتياجات المواطنين، من الوحدات السكنية تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وكانت مي عبد الحميد رئيس مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أعلنت عن وحدات سكنية جديدة لمواطنين بمشروع سكن لكل المصريين، بنظام أسبقية الحجز «الأونلاين».