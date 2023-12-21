«الصحة» تحذّر أصحاب الأمراض المزمنة: لا تتناولوا بروتوكول كورونا دون استشارة طبيب

حذّر مصدر مسؤول في وزارة الصحة والسكان، أصحاب الأمراض المزمنة من الحصول على بروتوكول كورونا حال الإصابة دون استشارة طبيب، وطالبهم بعدم الحصول على أي أدوية أو وصفات من مواقع التواصل الاجتماعي دون استشارة الطبيب المختص.

متحور كورونا الجديد

وأضاف المصدر لـ«الوطن»، أنّ أصحاب الأمراض المزمنة كمرضى حساسية الصدر والأورام والقلب والسكر وغيرهم من الفئات الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا ومتحور كورونا الجديد والتي تظهر من وقت لآخر، مشيرا إلى أنّ الطبيب هو المختص بوضع البروتوكول والجرعات التي تختلف من حالة إلى أخرى وفق التشخيص.

متحور كورونا الجديد لا يدعو للقلق

وتابع المصدر، أنّ متحور كورونا الجديد لا يدعو للقلق، كما أنّ التحورات أمر طبيعي لأي فيروس، والإجراءات الإحترازية هي السلاح الفعال لمواجهة فيروس كورونا ومتحوراته، مطالبا بارتداء الكمامات والحرص على التباعد الاجتماعي والمداومة على غسل اليدين والحصول على اللقاح.

وطالب المصدر، المواطنين، حال ظهور أعراض الفيروسات التنفسية، بالذهاب إلى المستشفى وتصنيف الفيروسات لأنها متعددة وكل فيروس يختلف في علاجه عن الآخر، لذلك الطبيب هو الشخص المسؤول عن تشخيص الحالة وكتابة البروتوكول العلاجي المناسب.