صحيفة: 600 حالة إصابة بمتحور كورونا الجديدة بالهند.. والأعداد مرشحة للزيادة

ذكرت صحيفة «هندوستان تايمز» الهندية الإلكترونية أنَّه قد تمّ الإبلاغ من قبل السلطات الصحية عن قرابة 600 حالة إصابة بـ«متحور كورونا الجديد جي إن 1»، فيما أعلنت وزارة الصحية أن أعداد الإصابات مرشحة للزيادة، وسط حالة من القلق في جميع أنحاء البلاد.

ومع دخول فصل الشتاء يخشى أن يكون للمتحور الجديدة تداعيات على الجهاز التنفسي، إذ عادة ما يقترن فضل الشتاء بزيادة معدلات العدوى الفيروسية، إلا أن المعلومات تشير إلى أن اللقاحات المتوافرة حاليا كافية لمنع الوفاة بأي من متحورات كورونا.

الإصابات تتوزع بين ولايات الهند المختلفة

وفقاً للصحيفة، فبينما أكدت وزارة الصحة الاتحادية الهندية على ضرورة توخي الحذر، إلا أن خبراء سارعوا إلى تهدئة المخاوف، مؤكدين على فعالية العلاجات الحالية والطبيعة المعتدلة للعدوى.

وتذكر الصحيفة أن حالات الإصابة في الهند توزعت بين عديد من الولايات، مشيرة إلى أن منظمة الصحة العالمية تؤكد أن الخطر الأجمالي للمتحور الجديد لا يزال منخفضاً في الوقت الحالي، إلا أن دولة مثل الهند يبدو الأمر فيها مزعجاً لا سيما وأنها واجهت واحدة من أسوأ موجات كورونا في العالم.

تصاعد معدلات الإصابة من متحور كورونا الجديد

وبحسب منظمة الصحة العالمية، تتزايد أعداد الإصابة بمتحور كورونا الجديد وبشكل متسارع على نحو يثير المخاوف من موجة قاسية لفيروس كورونا الذي تسبب من قبل في مقتل الملايين حول العالم عندما ظهر لأول مرة في ووهان بالصين نهاية عام 2019.

وفي هذا الإطار دعت منظمة الصحة العالمية المواطنين في مختلف أنحاء العالم إلى الالتزام باتخاذ التدابير الواقية للتعامل مع المتحور الجديد، مشيرة إلى أن على رأس ذلك ارتداء الكمامة، لا سيما بعد تصنيف المتحور الجديد كفيروس شديد العدوى وينتشر بسرعة فائقة.