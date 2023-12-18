محافظ سوهاج: تكثيف الحملات التموينية على الأسواق لضبط أسعار السلع

أكد اللواء الوزير محافظ سوهاج طارق الفقي، أهمية تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق ومنافذ البيع، لمتابعة آلية الشراء والبيع، والتأكد من إعلان قوائم الأسعار بشكل واضح للمواطنين، فضلا عن زيادة حملات المتابعة والحملات التموينة ومتابعة الوحدات المحلية للأسواق والمحلات.

ووجه المحافظ برصد محتكري السلع، والاطمئنان على توافر السلع والمواد الغذائية بأسعار مناسبة لكل فئات المواطنين في مختلف منافذ السلع الغذائية، ومنافذ مبادرة رئاسة الوزراء بتخفيض الأسعار.

حملات تموينية مكثفة في سوهاج

وشدد محافظ سوهاج على رؤساء الوحدات المحلية بضرورة التعامل الحازم مع أى منفذ بيع من تجار التجزئة والمحال التجارية، ممن لا يلتزم بإعلان الأسعار أو من يقوم باحتكارها، مع تحرير محاضر للمخالفين واتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيالهم، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية في هذا الجانب، لافتًا إلى الإهتمام الذى توليه الدولة للمواطن وحرصها على توفير كافة احتياجات المواطنين.