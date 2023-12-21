تراجع في أسعار الدواجن اليوم الخميس 21-12-2023.. «62 جنيها للمستهلك»

أعلنت بورصة الدواجن عن تراجع في أسعار الدواجن اليوم الخميس21-12-2023، وتباع في المزرعة بـ56 جنيهًا للكيلو، بينما تباع للمستهلك بـ62 جنيهًا، مقارنة بالأسعار أمس.

انخفاض أسعار الدواجن البيضاء

ترصد «الوطن» أسعار الدواجن البيضاء اليوم الخميس21-12-2023 في الأسواق المصرية، وبورصة الدواجن كالتالي:

أسعار الدواجن البيضاء اليوم

بلغ سعر الدواجن البيضاء 56 جنيها للكيلو، تسليم أرض المزرعة، لتباع في المحلات بسعر 623 جنيها للكيلو

أسعار الدواجن البلدي

وسجل سعر الفراخ البلدي اليوم، نحو 108 جنيهات في المزارع، قيمة انخفاض بلغت نحو جنيه للكيلو، مقارنة بأسعار أمس 111 جنيهًا، وتباع للمستهلك بـ114 جنيهًا للكيلو.

أسعار الدواجن الساسو

وتتراوح أسعار الدواجن الساسو الحمراء، بين 71 و74 جنيهًا للكيلو في المزارع، لتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 80 و90 جنيها للكيلو جرام بتراجع3 جنيهات للكيلو مقارنة بأسعار أمس.

سعر الكتكوت الأبيض

وبحسب بورصة الدواجن، يتراوح سعر الكتكوت الأبيض بين 24 و25 جنيهًا.

سعر الكتكوت الساسووسجل سعر الكتكوت الساسو اليوم، 18 جنيهًا.