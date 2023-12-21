البابا تواضروس يهنئ الشيخ مشعل الصباح لتوليه قيادة الكويت
كتب:
مريم شريف
04:07 م | الخميس 21 ديسمبر 2023
الشيخ مشعل الجابر الأحمد الصباح
قدم البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الشيخ مشعل الجابر الأحمد الصباح بمناسبه توليه منصب أمير الكويت.
وقال البابا تواضروس في بيان له صادر اليوم: «تهنئ الكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني سمو الشيخ مشعل الجابر الأحمد الصباح بمناسبة توليه المنصب الجليل أميرًا لدولة الكويت».
وتابع: «نثق أن سمو الأمير صاحب التاريخ المشهود في المسؤوليات الوطنية الكبرى سيستكمل السير في طريق البناء والتقدم، ويطور فيه بما يحفظ ويزيد رخاء ومصالح شعب الكويت الشقيق».
واختتم: «نصلي أن يوفق الله مساعيه لما فيه سلام وبنيان دولة الكويت وآمال شعبها العظيم».