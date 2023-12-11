البابا تواضروس يلتقي عددا من السفراء بغرض التعارف

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة، اليوم الاثنين، سفير السنغال في مصر، السفير كيموكو دياكيتي.

وأعرب السفير خلال اللقاء عن سعادته بتواجده في مصر ومحبته لمصر وأهلها، وعن العلاقات الطيبة التي تربط بين السنغال ومصر.

واستقبل قداسة البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة، اليوم الاثنين، كيم يونج هيون، سفير كوريا الجنوبية في القاهرة. وتأتي هذه الزيارة من قِبَل السفير الكوري لقداسة البابا بقصد التعارف.

وأكد السفير خلال اللقاء على العلاقات الطيبة التي تربط بين بلاده ومصر.

وحدثه قداسة البابا عن تاريخ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، مشيرًا إلى ترابط المصريين معًا وتعايشهم كشعب واحد حول نهر النيل.

كما استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة، ظهر اليوم الاثنين، السفير هاني محمد ناجي سفير مصر الجديد في أستراليا.

لقاء البابا تواضروس مع سفير أستراليا

وتحدث قداسة البابا خلال اللقاء عن تواجد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية حول العالم وتبادل الحوار مع ضيفه عن كيفية ربط الشباب في المهجر بالوطن مصر، وتشجيعهم على زيارتها، خاصةً الجيلين الثاني والثالث. وفي ختام اللقاء تمنى له قداسة البابا التوفيق للسفير المصري في مهمته الجديدة.

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة صباح، اليوم الاثنين، السفير حاتم النشار السفير الجديد لمصر في بوليڤيا.

ووَجَّهَ السفير خلال اللقاء، الدعوة لقداسة البابا لزيارة بوليڤيا، فيما تحدث قداسته عن خدمة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في بوليڤيا، متمنيًا له التوفيق في مهمته الجديدة.