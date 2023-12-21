«صحة مطروح» تطلق قافلتين طبيتين مجانا في واحة سيوة

أعلن وكيل وزارة الصحة بمطروح، الدكتور مبروك سالم، تنظيم مديرية الصحة بمطروح، قافلتين طبيتين لواحة سيوة، خلال الفترة من 25 وحتى 28 ديسمبر الجاري، وتتضمن القوافل تقديم الكشف والعلاج بالمجان، ومتوفر بها جميع التخصصات الطبية المختلفة والأدوية والمستلزمات، من إجراء الفحوصات المعملية والأشعة اللازمة، تحت رعاية اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

صرف العلاج بالمجان

وقال وكيل وزارة الصحة بمطروح، اليوم، إنّه جرى صرف العلاج للمواطنين بالمجان وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج للمستشفيات، بالإضافة إلى عمل ندوات التوعية الصحية واستطلاع آراء بعض المواطنين تجاه الخدمات المقدمة لهم.

وأضاف أنّ أماكن القافلة في واحة سيوة، بقرى أبو شروف، وفي واحة الجارة أم الصغير، ويومي 28 و27 ديسمبر، بقرى بهي الدين ومشندت.

تقديم التيسيرات للقوافل

ووجه محافظ مطروح، بتقديم التيسيرات كافة والدعم أمام عمل القوافل والتنسيق التام بين مديرية الصحة، ومركز مدينة سيوة لتذليل أي عقبات لإنجاح عمل القوافل، مع إعلانها وتعريف المواطنين لتحقيق أقصى استفادة منها، وأفضل الخدمات الصحية لأهالي الواحة.