«صحة مطروح» تنظم قافلة طبية في منطقتي أولاد مرعي والنصر النائيتين

أعلن الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح عن تنظم مديرية الصحة قافلة طبية مجانية بمنطقة أولاد مرعي النائية في الصحراء غرب مرسى مطروح، وفي منطقة النصر المجاوره لها، اليوم، وتستمر علي مدار يومين، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بتوسيع مظلة الحماية الإجتماعية.

الكشف والعلاج بالمجان

وقال وكيل وزارة الصحة بمطروح، اليوم، إن القافلة الطبية توفر حياة كريمة للمواطنين، من أبناء قبائل مطروح المقيمين في التجمعات السكنية البعيدة في الصحراء، وتتضمن القافلة الطبية، الكشف والعلاج بالمجان للتخصصات الطبية طبية المختلفة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بتقديم الخدمات الطبية وصرف العلاج بالمجان والوصول إلى المواطنين في المناطق والقرى الأكثر إحتياجًا.

تخصصات القافلة الطبية في صحراء مطروح

وأضاف وكيل وزارة الصحة بمطروح، أن القافلة تجري تحت إشراف الدكتور حجازي محمد منسق القوافل العلاجية وتضم العديد من التخصصات منها الأطفال، والباطنة، والجراحة، والأسنان، وأمراض النساء، التثقيف الصحى بواسطة نخبة من الأطباء المتخصصين، بالاضافة إلي تقديم الخدمات الطبية من إجراء الفحوصات المعملية والأشعة اللازمة وصرف العلاج للمواطنين بالمجان وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج للمستشفيات، لافتاً أن هذه القوافل الطبية تأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة المصرية في توفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق محافظة مطروح تنفيذاً لرؤية القيادة السياسية وفق توجيهات الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان.