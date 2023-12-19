«صحة مطروح»: تجهيز المستشفيات لاعتمادها من المجلس العلمي للزمالة المصرية

أعلن الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح، عن إعداد دراسة توزيع المدربين والمتدربين على الأقسام المختلفة بالمستشفيات، ومخاطبة الأمين العام للجنة العليا للتخصصات الطبية، بشأن مقترح فتح حركة زمالة استثنائية للمحافظات الحدودية بصفة عامة ومحافظة مطروح بصفة خاصة، نظراً لتوافر المدربين في التخصصات المختلفة، مثل الباطنة والجراحة العامة وطب الأطفال والأشعة التشخيصية والتخدير وأمراض الكلى والعناية المركزة وطب الأسرة والقلب والأوعية الدموية وعناية القلب مع وجود نقص في أعداد المتدربين.

خطة تجهيز المستشفيات وأقسامها

وناقش وكيل وزارة الصحة بمطروح، خلال اجتماعه اليوم، مع الدكتورة غادة عزت منسق الزمالة بالمديرية، والدكتورة حنان سمير عضو إدارة الطب العلاجي، والدكتورة ليلى صلاح مدير إدارة المستشفيات، الأعمال الخاصة بالزمالة المصرية بمستشفيات المحافظة والتقييم المبدئي للمستشفيات ودراسة خطة تجهيز المستشفيات بمحافظة مطروح وأقسامها المختلفة لاعتمادها من المجلس العلمي للزمالة المصرية، في إطار خطة الدولة للنهوض بقطاع الصحة 2030، وتوجيهات القيادة السياسية خلال المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية 2023، بإشراف الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، لتوفير الرعاية الطبية اللائقة.

رفع مستوى الخدمات الطبية

وأكد وكيل صحة محافظة مطروح، أن تدريب الأطباء بجانب تلبية احتياجات جميع الأقسام بالمستشفيات يهدف إلى رفع مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين والشمول في تغطية كافة المراكز بالمحافظة من التخصصات المختلفة تنفيذا لرؤية القيادة السياسية بتقديم الخدمات الصحية المناسبة للمواطنين وتخفيف العبء عنهم.