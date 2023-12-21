«التعليم»: اختبارات تجريبية لطلاب أولى ثانوي قبل امتحانات نصف العام

أكّد مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عقد الاختبارات التجريبية للصف الأول الثانوي، للتدريب على الامتحانات الإلكترونية على أجهزة التابلت قبل امتحانات الفصل الدراسي الأول، المقرر عقدها في شهر يناير المقبل، وفقًا للمواعيد المعلنة من المديريات التعليمية.

تدريب طلاب أولى ثانوي

أضاف المصدر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنه سيجري تدريب طلاب الصف الأول الثانوي على إدخال البيانات، على أجهزة التابلت وطريقة الإجابة على الأسئلة، وذلك قبل عقد امتحانات الفصل الدراسي الأول.

أشار المصدر، إلى أنه سيجري عقد امتحانات أولى ثانوي إلكترونيًا على أجهزة التابلت بالمدارس الحكومية المتصلة بالإنترنت، وورقيًا للطلاب المنازل والدمج، والطلاب بالمدارس غير المتصلة بالإنترنت والذين لم يتسلموا التابلت.

وفي نفس السياق، بدأت المدارس الثانوية تسليم التابلت لطلاب الصف الأول الثانوي.