جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024 المرحلة الثانوية في المحافظات
كتب:
كيرلس مجدى
04:38 م | الخميس 21 ديسمبر 2023
امتحانات المرحلة الثانوية
أعلنت عدد من مديريات التربية والتعليم في المحافظات جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024 المرحلة الثانوية، إذ تبدأ 9 يناير وتستمر حتى 25 من ذات الشهر وفقا لكل محافظة على حدى وفقا لجدولها، وتقدم «الوطن» خلال السطور التالية جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024 المرحلة الثانوية 4 محافظات هم «الإسكندرية، الجيزة، الدقهلية، القليوبية» التي جرى الإعلان عنهم حتى الوقت الراهن بشكل رسمي.
جدول امتحانات الصف الأول الثانوي في الإسكندرية
- الأحد 14 يناير: اللغة العربية
- الاثنين 15 يناير: الكيمياء والجغرافيا
- الثلاثاء 16 يناير: اللغة الأجنبية الثانية وتربية عسكرية.
- الأربعاء 17 يناير: اللغة الأجنبية الأولى.
- الخميس 18 يناير: الفيزياء، الفلسفة والمنطق
- الأحد 21 يناير: الرياضيات
- الاثنين 22 يناير: تاريخ
- الثلاثاء 23 يناير: الأحياء
جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي في الإسكندرية
- الأحد 14 يناير اللغة العربية.
- الاثنين 15 يناير، الرياضيات، الجغرافيا.
- الثلاثاء 16 يناير، اللغة الأجنبية الأولى.
- الأربعاء 17 يناير، جبر وتفاضل، حساب مثلثات.
- الخميس 18 يناير، الفيزياء، التاريخ.
- الأحد 21 يناير، الأحياء، الفلسفة والمنطق.
- الإثنين 22 يناير، اللغة الأجنبية الثانية، التربية العسكرية نظري.
- الثلاثاء 23 يناير، الكيمياء، علم النفس.
جدول امتحانات الصف الأول الثانوي في الجيزة
- الاثنين 15 يناير: اللغة العربية.
- الأربعاء 17 يناير: الرياضيات.
- الأحد 21 يناير: اللغة الأجنبية الأولى، والفلسفة.
- الاثنين 22 يناير: التاريخ، والأحياء.
- الثلاثاء 23 يناير: الكيمياء، والجغرافيا.
- الأربعاء 24 يناير: الفيزياء، واللغة الأجنبية الثانية.
جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي في الجيزة
- الأحد 14 يناير: اللغة العربية، واللغة الأجنبية الثانية.
- الثلاثاء 16 يناير: التاريخ، والفيزياء.
- الخميس 18 يناير : الجبر والتفاضل وحساب المثلثات.
- الاثنين 22 يناير: الأحياء والفلسفة والمنطق، والكيمياء وعلم النفس والاجتماع.
- الثلاثاء 23 يناير: تطبيقات الرياضيات، والجغرافيا.
- الأربعاء 24 يناير: اللغة الأجنبية الأولى.
جدول امتحانات الصف الأول الثانوي بالدقهلية
- الثلاثاء 9 يناير: اللغة العربية
- الخميس 11 يناير: الكيمياء ومادة التاريخ
- الأحد لمادة الفلسفة ومادة الفيزياء
- الثلاثاء 16 يناير لمادة الجغرافيا
- الخميس لمادة الرياضيات
- الاثنين 22 يناير لمادة الأحياء واللغة الأجنبية الثانية
- الأربعاء لمادة اللغة الأجنبية الأولى
جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي بمحافظة الدقهلية
- الأربعاء 10 يناير مادة اللغة العربية.
- السبت 13 يناير مادتي الكيمياء وعلم النفس والاجتماع.
- الاثنين 15 يناير- الرياضيات البحتة.
- الأربعاء 17 يناير: «الأحياء، الفلسفة والمنطق»
- الأحد 21 يناير: اللغة الأجنبية الأولى.
- الثلاثاء 23 يناير: مواد «الفيزياء والتاريخ واللغة الأجنبية الثانية».
- الخميس 25 يناير: تطبيقات الرياضيات والجغرافيا
جدول امتحانات الصف الأول الثانوي في القليوبية
- الأحد 14 يناير: اللغة العربية.
- الاثنين 15 يناير: الرياضيات.
- الثلاثاء 16 يناير: اللغة الأجنبية الأولى.
- الأربعاء 17 يناير: الفيزياء.
- الخميس 18 يناير: الجغرافيا.
- الأحد 21 يناير: الكيمياء.
- الاثنين 22 يناير: الأحياء.
- الثلاثاء 23 يناير: التاريخ.
- وتختتم الامتحانات المرحلة الثانوية يوم الأربعاء 24 يناير: اللغة الأجنبية، الفلسفة.
جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي العام بالقليوبية
- الأحد 14 يناير: اللغة العربية.
- الاثنين 15 يناير: تطبيقات الرياضيات، والجغرافيا.
- الثلاثاء 16 يناير: اللغة الأجنبية الأولى.
- الأربعاء 17 يناير: اللغة الأجنبية الثانية
- الخميس 18 يناير: الفيزياء، والتاريخ ساعتان
- الأحد 21 يناير: الكيمياء، وعلم النفس والاجتماع.
- الاثنين 22 يناير: الأحياء، الفلسفة.
- الثلاثاء 23 يناير: جبر وافضل وحساب مثلثات.