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جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024 المرحلة الثانوية في المحافظات

كتب:

كيرلس مجدى
04:38 م | الخميس 21 ديسمبر 2023
امتحانات المرحلة الثانوية

امتحانات المرحلة الثانوية

أعلنت عدد من مديريات التربية والتعليم في المحافظات جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024 المرحلة الثانوية، إذ تبدأ 9 يناير وتستمر حتى 25 من ذات الشهر وفقا لكل محافظة على حدى وفقا لجدولها، وتقدم «الوطن» خلال السطور التالية جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024 المرحلة الثانوية 4 محافظات هم «الإسكندرية، الجيزة، الدقهلية، القليوبية» التي جرى الإعلان عنهم حتى الوقت الراهن بشكل رسمي.

جدول امتحانات الصف الأول الثانوي في الإسكندرية 

- الأحد 14 يناير: اللغة العربية

- الاثنين 15 يناير: الكيمياء والجغرافيا

- الثلاثاء 16 يناير: اللغة الأجنبية الثانية وتربية عسكرية.

- الأربعاء 17 يناير: اللغة الأجنبية الأولى.

- الخميس 18 يناير: الفيزياء، الفلسفة والمنطق

- الأحد 21 يناير: الرياضيات

- الاثنين 22 يناير: تاريخ

- الثلاثاء 23 يناير: الأحياء

جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي في الإسكندرية

- الأحد 14 يناير اللغة العربية.

- الاثنين 15 يناير، الرياضيات، الجغرافيا.

- ‏الثلاثاء 16 يناير، اللغة الأجنبية الأولى. 

- ‏الأربعاء 17 يناير، جبر وتفاضل، حساب مثلثات.

- ‏الخميس 18 يناير، الفيزياء، التاريخ.

- ‏الأحد 21 يناير، الأحياء، الفلسفة والمنطق. 

- ‏الإثنين 22 يناير، اللغة الأجنبية الثانية، التربية العسكرية نظري.

- ‏الثلاثاء 23 يناير، الكيمياء، علم النفس.

جدول امتحانات الصف الأول الثانوي في الجيزة 

- الاثنين 15 يناير: اللغة العربية.

- الأربعاء 17 يناير: الرياضيات. 

- الأحد 21 يناير: اللغة الأجنبية الأولى، والفلسفة.

- الاثنين 22 يناير: التاريخ، والأحياء. 

- الثلاثاء 23 يناير: الكيمياء، والجغرافيا.

- الأربعاء 24 يناير: الفيزياء، واللغة الأجنبية الثانية.

جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي في الجيزة 

- الأحد 14 يناير: اللغة العربية، واللغة الأجنبية الثانية.

- الثلاثاء 16 يناير: التاريخ، والفيزياء. 

- الخميس 18 يناير : الجبر والتفاضل وحساب المثلثات.

- الاثنين 22 يناير: الأحياء والفلسفة والمنطق، والكيمياء وعلم النفس والاجتماع.

- الثلاثاء 23 يناير: تطبيقات الرياضيات، والجغرافيا.

- الأربعاء 24 يناير: اللغة الأجنبية الأولى.

جدول امتحانات الصف الأول الثانوي بالدقهلية

- الثلاثاء 9 يناير: اللغة العربية

- الخميس 11 يناير: الكيمياء ومادة التاريخ

- الأحد لمادة الفلسفة ومادة الفيزياء 

- الثلاثاء 16 يناير لمادة الجغرافيا 

- الخميس لمادة الرياضيات 

- الاثنين 22 يناير لمادة الأحياء واللغة الأجنبية الثانية

 - الأربعاء لمادة اللغة الأجنبية الأولى 

جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي بمحافظة الدقهلية

- الأربعاء 10 يناير مادة اللغة العربية.

- السبت 13 يناير مادتي الكيمياء وعلم النفس والاجتماع.

- الاثنين 15 يناير- الرياضيات البحتة.

- الأربعاء 17 يناير: «الأحياء، الفلسفة والمنطق»

- الأحد 21 يناير: اللغة الأجنبية الأولى.

- الثلاثاء 23 يناير:  مواد «الفيزياء والتاريخ واللغة الأجنبية الثانية».

- الخميس 25 يناير: تطبيقات الرياضيات والجغرافيا

جدول امتحانات الصف الأول الثانوي في القليوبية 

- الأحد 14 يناير: اللغة العربية. 

- الاثنين 15 يناير: الرياضيات. 

- الثلاثاء 16 يناير: اللغة الأجنبية الأولى. 

- الأربعاء 17 يناير: الفيزياء. 

- الخميس 18 يناير: الجغرافيا. 

- الأحد 21 يناير: الكيمياء. 

- الاثنين 22 يناير: الأحياء. 

- الثلاثاء 23 يناير: التاريخ. 

- وتختتم الامتحانات المرحلة الثانوية يوم الأربعاء 24 يناير: اللغة الأجنبية، الفلسفة. 

جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي العام بالقليوبية

- الأحد 14 يناير: اللغة العربية. 

- الاثنين 15 يناير: تطبيقات الرياضيات، والجغرافيا. 

- الثلاثاء 16 يناير: اللغة الأجنبية الأولى.

- الأربعاء 17 يناير: اللغة الأجنبية الثانية

- الخميس 18 يناير: الفيزياء، والتاريخ ساعتان 

- الأحد 21 يناير: الكيمياء، وعلم النفس والاجتماع. 

- الاثنين 22 يناير: الأحياء، الفلسفة. 

- الثلاثاء 23 يناير: جبر وافضل وحساب مثلثات.

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