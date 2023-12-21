جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024 في سوهاج للمرحلة الثانوية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج، جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024 لطلاب المرحلة الثانوية، للمواد التي لا تضاف للمجموع، بالفترتين الصباحية والمسائية، وذلك لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي.

ويضم الجدول؛ أسماء المواد وموعد وزمن كل امتحان؛ وتعليمات ما قبل الامتحان للطلاب والقائمين على العملية الامتحانية للمدارس الثانوية العامة والرسمية واللغات والخاصة.

جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024 للمرحلة الثانوية

وتنشر «الوطن» وفقًا لمديرية تربية وتعليم سوهاج، جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024 لطلاب المرحلة الثانوية كالتالي:

جدول امتحانات الصف الأول الثانوي

- الأحد 31 ديسمبر: امتحان مادتي التربية الدينية ومدته ساعة ونصف، والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومدته ساعة واحدة.

- الأربعاء 3 يناير: امتحان مادة التربية الوطنية ومادة تكنولوجيا زراعي وصناعي وإدارة الأعمال والمشروعاتي، وامتحان مادة التربية الرياضية للمدارس الرياضية، ساعة واحدة لكل مادة.

جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي

- الثلاثاء 2 يناير: امتحان مادة التربية الدينية ومدته ساعة ونصف، وامتحان مادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومدته ساعة واحدة.

- الخميس 4 يناير: امتحان مادة تربية وطنية «المواطنة وحقوق الإنسان»، ومدته ساعة ونصف، ومادة التكنولوجيا «زراعي وصناعي وإدارة الأعمال والمشروعات».

موعد امتحانات المرحلة الثانوية

وأوضحت مديرية تربية وتعليم سوهاج، أنّ جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024 لطلاب المرحلة الثانوية بمحافظة سوهاج، للفترة الصباحية، يبدأ الساعة 8 صباحًا، بينما للفترة المسائية يبدأ الساعة 12 مساءً.

وتُعقد اختبارات التربية العسكرية، اعتبارًا من 20 ديسمبر الجاري وحتى 30 من الشهر ذاته.

ضوابط امتحانات المرحلة الثانوية بسوهاج

وأفادت «تعليم سوهاج»، أنّ ضوابط امتحانات المرحلة الثانوية تشمل الآتي:

- مراعاة الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

- مسؤولية موجه أول الإدارة بكل مادة، هي وضع الامتحان الخاص بها.

- مراجعة نسبة 10% من أوراق الإجابة بالمواعيد المحددة.