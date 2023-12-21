ختام فعاليات القافلة المائية بقرية بشتامي في المنوفية

اختتمت اليوم الخميس، فعاليات القافلة المائية لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، والتي استمرت على مدار يومين بقرية بشتامي التابعة لمركز الشهداء، لحل مشكلات القرية التي تخص مياه الشرب والصرف الصحي.

القافلة المائية لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية

وأكد الدكتور المهندس محمد نجيب صالح رئيس شركة مياه المنوفية، أن الفعاليات تضمنت في يومه الثاني، توعية طلاب المدارس بالقرية، والتي خصصت الإذاعة المدرسية بطابور الصباح للتوعية بأهمية الماء وضرورة الحفاظ عليها وترشيدها، كما تضمن اللقاء عمل ألعاب تفاعلية للطلاب لحثهم على ثقافة ترشيد استهلاك المياه.

حملات طرق الأبواب في قرية بشتامي

وتابع أنه فريق التوعية نفذ حملات طرق الأبواب لتوعية أهالي القرية بضرورة ترشيد المياه وتعريفهم بأنشطة القافلة كما تفقد فريق المعامل بالشركة عددًا من منازل القرية لأخذ عينات للمياه وتحليلها في الحال، وكانت جميعها مطابقة للمواصفات القياسية.

وأشار إلى أن الشركة تبذل قصارى جهدها في الحفاظ على كل نقطة مياه من خلال تنفيذ ورش لتعليم مبادئ السباكة الخفيفة للسيدات من أجل تصليح السباكة المنزلية التالفة دون الاستعانة بسباك وحفاظا على كل نقطة مياه من الإهدار، وأيضًا تركيب القطع الموفرة للمياه بالمصالح الحكومية للمساعدة في ترشيد استهلاك المياه.

واختتمت فعاليات القافلة بالرد على شكاوى المواطنين واستفساراتهم، وتوزيع البروشورات عليهم، وقد أبدى المواطنون سعادتهم لاهتمام الشركة بالتواصل المباشر معهم والاستماع إلى شكواهم وحلها على الفور.