طلاب «هندسة المنوفية» الأهلية يزورون مؤسسة تصنيع المعامل التعليمية

نظمت جامعة المنوفية الأهلية تدريبا عمليا لطلابها بإحدى المؤسسات الصناعية المتخصصة في تصنيع المعامل التعليمية لكليات الهندسة والجامعات التكنولوجية وكليات الذكاء الاصطناعي ومدارس التعليم الفني والتدريب المهني.

وأشرف على التدريب الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية والمكلف بتسيير أعمال جامعة المنوفية الأهلية، والدكتورة نانسي أسعد المشرف الأكاديمي للجامعة، والدكتور إبراهيم هاشم عميد القطاع الهندسى بالجامعة.

وخلال التدريب، تعرف الطلاب على مراحل تصنيع المعامل التعليمية، وكيفية تشغيلها، وكيفية صيانتها، وكيفية استخدامها في العملية التعليمية.

وأكّد الدكتور أحمد القاصد أهمية تنظيم مثل هذه التدريبات العملية للطلاب، خاصة طلاب القطاع الهندسي والذكاء الاصطناعي والحاسبات، لتنمية مهاراتهم وتطوير قدراتهم العملية، وإعدادهم لسوق العمل.

وأضافت الدكتورة نانسي أسعد، أنَّ الطلاب استفادوا كثيرًا من التدريب، وتعرفوا على أحدث التقنيات المستخدمة في صناعة المعامل التعليمية.

وفي ختام التدريب، قدمت المؤسسة شهادات تقدير للطلاب المتميزين، وكرمت الدكتور إبراهيم هاشم والدكتور طه شريف، أعضاء الفريق التدريبي من جامعة المنوفية الأهلية.