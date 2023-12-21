جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024 المرحلة الإعدادية بالبحر الأحمر

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر، جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024 المرحلة الإعدادية بالبحر الأحمر بجميع المدارس بالإدارات التعليمية الـ7 بمدن المحافظة تحت إشراف الدكتور هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر.

جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024 الصف الأول الإعدادي بالبحر الأحمر

حسب جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024 الصف الأول الإعدادي بمدارس البحر الأحمر يبدأ يوم السبت الموافق 13 يناير ويستمر حتى الأربعاء الموافق 17 يناير تحت إشراف هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر.

جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024 الصف الأول الإعدادي بالبحر الأحمر

حسب جدول جدول امتحانات الفصل الدراسي الاول 2024 الصف الثاني الإعدادي بمدارس البحر الأحمر يبدأ يوم السبت الموافق 13 يناير بمادة اللغة العربية وينتهي يوم الأربعاء الموافق 17 يناير بمادة الجبر والإحصاء تحت إشراف هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر.

جدول امتحانات الفصل الدراسي الاول 2024 الصف الثالث الإعدادي بالبحر الأحمر

حسب جدول جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024 الصف الثالث الإعدادي بمدارس البحر الأحمر يبدأ يوم الخميس الموافق 18 يناير ويستمر حتى الأربعاء الموافق 24 يناير تحت إشراف هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر.