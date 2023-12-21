استعد قطاع المعاهد الأزهرية بقاعات مجهزة لتأدية طلاب الأزهر الشريف لامتحانات الفصل الدراسي الأول والتي تبدأ في الفترة ما بين 23 ديسمبر إلى 28 ديسمبر 2023، كما يتساءل الكثيرون خلال الساعات الماضية عن جدول امتحانات الصف الأول الاعدادي الأزهري الترم الأول 2024.

موعد امتحانات الأزهر 2024

وبخصوص جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي الأزهري الترم الأول 2024، أكّد قطاع المعاهد الأزهرية بأن الفصل الدراسي الأول ينتهي يوم الخميس الموافق 4 يناير 2024، كما أوح القطاع أن بداية امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم السبت الموافق 6 يناير 2024.

جدول امتحانات الصف الأول الاعدادي الازهري الترم الأول 2024

وفيما يتعلق جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي الأزهري الترم الأول 2024، فإن اليوم اليوم الأول من الامتحانات يؤدي الطلاب مادة الفقه من الساعة التاسعة حتى العاشرة والنصف صباحا وذلك لمدة ساعة ونصف، كما يؤدي الطلاب في نفس اليوم أيضا امتحان «النحو» وهو أحد فروع اللغة العربية، وسيكون الامتحان في الساعة الحادية عشر صباحا حتى 12.30 مساءا.