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جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي الأزهري الترم الأول 2024

كتب:

أحمد الشرقاوي
03:08 م | الخميس 21 ديسمبر 2023
طلاب الأزهر

طلاب الأزهر

استعد قطاع المعاهد الأزهرية بقاعات مجهزة لتأدية طلاب الأزهر الشريف لامتحانات الفصل الدراسي الأول والتي تبدأ في الفترة ما بين 23 ديسمبر إلى 28 ديسمبر 2023، كما يتساءل الكثيرون خلال الساعات الماضية عن جدول امتحانات الصف الأول الاعدادي الأزهري الترم الأول 2024.

موعد امتحانات الأزهر 2024

وبخصوص جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي الأزهري الترم الأول 2024، أكّد قطاع المعاهد الأزهرية بأن الفصل الدراسي الأول ينتهي يوم الخميس الموافق 4 يناير 2024، كما أوح القطاع أن بداية امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم السبت الموافق 6 يناير 2024.

جدول امتحانات الصف الأول الاعدادي الازهري الترم الأول 2024

وفيما يتعلق جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي الأزهري الترم الأول 2024،  فإن اليوم اليوم الأول من الامتحانات يؤدي الطلاب مادة الفقه من الساعة التاسعة حتى العاشرة والنصف صباحا وذلك لمدة ساعة ونصف، كما يؤدي الطلاب في نفس اليوم أيضا امتحان «النحو» وهو أحد فروع اللغة العربية، وسيكون الامتحان في الساعة الحادية عشر صباحا حتى  12.30 مساءا.

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