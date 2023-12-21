بروتوكول تعاون بين «تضامن كفر الشيخ» وجمعيات أهلية لتوفير أجهزة تعويضية لحالات البتر

عقدت مديرية التضامن الاجتماعي، بمحافظة كفر الشيخ، بقيادة الدكتورة ماجدة جلالة، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، بروتوكول تعاون بين المديرية وجمعية «قادرون لتنمية المجتمع» بالإسكندرية وجمعية «إيدينا مع بعض» بالقاهرة، ومجموعة من الجمعيات الأهلية بكفر الشيخ، وذلك لتوفير أجهزة تعويضية لحالات البتر في مراحل «بتر تحت الكوع، وبتر كف اليد، وبتر تحت الركبة، وبتر فوق الركبة، وبتر مشط القدم».

عقد بروتوكول تعاون بين عدد من الجمعيات الأهلية لتوفير الأجهزة التعويضية

يأتي ذلك انطلاقا من اهتمام الدكتورة نيڤين القباچ، وزير التضامن الاجتماعي، بالأشخاص ذوي الهمم، وتحت رعاية اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

جاء ذلك بحضور الدكتورة نيرمين القصري، مدير عام إدارة التأهيل بالمديرية، والدكتور حسام الطنوبي، أخصائي بإدارة التأهيل، وسناء علواني، أخصائي بإدارة التاهيل، وممدوح يوسف، مدير المكتب الفني، وعدد من رؤساء مجالس إدارات وأعضاء الجمعيات الأهلية.

ويهدف البروتوكول إلى توفير الأجهزة التعويضية من المعدات والأدوات ووسائل المساعدة اللازمة لذوي الهمم، للتغلب على إعاقتهم وضمان ممارستهم لحقوقهم وحرياتهم من أجل تحويلهم إلى أعضاء منتجين في المجتمع.

الفئات المستهدفة من البروتوكول هم الأشخاص ذوو الإعاقات الجسدية

وأكدت وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بكفر الشيخ، أنّ الفئة المستهدفة من البروتوكول هم الأشخاص ذوو الإعاقات الجسدية المرتبطة ببتر الأطراف، وأنّ الهدف من ذلك هو تأهيل الحالات، وإعادة النظر فيما تملكه هذه الفئة من مهارات يمكن استغلالها، والعمل على إتاحة الفرص لهم ليكونوا جزءاً فعالاً فى المجتمع بما ينعكس بالإيجاب على صحتهم النفسية، ويسهل عليهم التأقلم مع إعاقتهم بل ويجعلها فخراً لهم وأنّ لا شىء يعيبهم أو ينقص من قدرهم، لافتةً إلى أنّ الهدف أيضاً هو إعادة تأهيل ذوي الهمم ودمجهم في المجتمع.