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سفير الكويت يهنئ الرئيس السيسي بإعادة انتخابه لفترة جديدة

كتب:

الوطن
05:06 م | الخميس 21 ديسمبر 2023
السفير غانم صقر الغانم

السفير غانم صقر الغانم

تقدَّم السفير غانم صقر الغانم، سفير دولة الكويت بالقاهرة، بخالص التهاني إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا لمصر.

وأشار السفير الغانم إلى الثقة الكبيرة التي أولاها المصريون لقيادته الرشيدة التي حققت لمصر الأمن والاستقرار، ووضعتها على مسار التنمية والنهوض، مشيرا إلى المكانة العالية التي يحظى بها الرئيس في قلوب أبناء الكويت.

وأكد «الغانم» تطلُّعه إلى مزيد من النمو والتعاون في العلاقات الأخوية الوثيقة والممتدة بين البلدين الشقيقين، والتي تعد نموذجا للعلاقات بين الأشقاء، وإلى السعي المشترك نحو تعزيزها بما يتناسب مع طموحات قيادتَي وشعبَي البلدين الشقيقين، متمنياً لفخامته موفور الصحة والعافية، وللشعب المصري المزيد من التقدم والازدهار والأمن والأمان.

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بقلم الوطن