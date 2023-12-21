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نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024

نائب رئيس جامعة الأزهر: نتمنى للرئيس السيسي التوفيق في تحقيق طموحات الشعب

كتب:

أحمد الشرقاوي
02:57 م | الخميس 21 ديسمبر 2023
جانب من افتتاح المؤتمر السنوي السابع لقسم جراحة العظام بكلية طب البنين بالقاهرة

جانب من افتتاح المؤتمر السنوي السابع لقسم جراحة العظام بكلية طب البنين بالقاهرة

هنأ الدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية، الرئيس عبدالفتاح السيسي بفوزه في الانتخابات الرئاسية لعام 2024، داعيًا الله له بالتوفيق والنجاح في تلبية طموحات الشعب المصري.

جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح المؤتمر السنوي السابع لقسم جراحة العظام بكلية طب البنين بالقاهرة، الذي يقام برعاية الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.

وأعرب نائب رئيس الجامعة عن سعادته بحضور المؤتمر، الذي يعد فرصة للتعرف على أحدث المستجدات في مجال جراحة العظام، وتبادل الخبرات بين الأطباء من مختلف الجامعات المصرية.

كما رحب بالحضور جميعًا من القامات العلمية في مجال جراحة العظام، مشيرًا إلى أن الأطباء أصحاب رسالة سامية.

وفي ختام كلمته، دعا نائب رئيس جامعة الأزهر إلى أهمية التعاون والتواصل بين كليات الطب ونقابة الأطباء من أجل إعادة النظر في قوانين النقابة بما ينعكس إيجابيًّا على الطبيب والمريض.

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بقلم أحمد الشرقاوي