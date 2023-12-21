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نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024

نقابة القراء تهنئ السيسي بفوزه في الانتخابات الرئاسية

كتب:

أحمد الشرقاوي
03:08 م | الخميس 21 ديسمبر 2023
الشيخ محمد صالح حشاد شيخ عموم المقارئ المصرية ونقيب قراء القرآن الكريم

الشيخ محمد صالح حشاد شيخ عموم المقارئ المصرية ونقيب قراء القرآن الكريم

وجه مجلس إدارة نقابة محفظي وقراء القرآن الكريم العامة بمصر، التهنئة إلى الرئيس عبد السيسي، لفوزه بفترة رئاسية جديدة، وقال محمد الساعاتى المتحدث الرسمى للنقابة، إن فضيلة الشيخ محمد حشاد رئيس النقابة وجميع الأعضاء بالمجلس على مستوى الجمهورية أعربوا عن سعادتهم بفوز الرئيس السيسي بفترة رئاسية جديدة، مؤكدين أن الشعب اختار الرجل المناسب للمكان المناسب.

وأشادت النقابة بمواقف الرئيس السيسى الداعمة للقضية الفلسطينية، ودعمه لأبناء الشعب المصرى والمواطنين البسطاء وأهل القرآن جميعا، مؤكدا حدوث طفرة غير مسبوقة في عمر وتاريخ نقابة القراء والمحفظين منذ إنشائها عام 1983، إذ وجه الرئيس السيسي الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف لتكون النقابة تحت الإشراف المباشر الوزير، وضرورة إكرام أهل القرآن برفع الدعم لأصحاب المعاشات وأسر الأعضاء الراحلين إلى مليوني جنيه في العام، مما جعل الأوضاع تزدهر وتنتعش بين أروقة النقابة.

وتابع المتحدث الرسمي للنقابة:«أصبح صاحب المعاش يقوم بصرف 3800 جنيها في العام الواحد (على أربع مرات) بواقع 950 جنيها كل ثلاثة أشهر، لافتا أن صاحب المعاش كان يتقاضى في السابق 480 جنيها فى العام».

اختيار الرئيس السيسي لاستكمال مسيرة التنمية

من جانبه، هنأ الشيخ محمود الخشت نائب نقيب القراء الرئيس عبد الفتاح السيسى على فوز، ودعا الله تعالى له بالتوفيق على الصعيدين الدولي والمحلي، كما أعرب الشيخ صديق المنشاوى عن بالغ سعادته وسروره بفوز الرئيس السيسي من أجل استكمال مسيرة التنمية وبناء مصر الحديثة على يديه بإذن الله.

فيما قال الشيخ محمد عبد الموجود، إن حب الشعب المصرى وأبناء مصر بالخارج للرئيس السيسي، دفعهم إلى الخروج والمشاركة في الانتخابات من أجل مناصرة الرجل الذي شهدت مصرنا الحبيبة والمنطقة العربية نهضة كبيرة على يديه. 

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