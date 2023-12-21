السيسي يتلقى اتصالا من رئيس أوزبكستان لتهنئته بالفترة الرئاسية الجديدة

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اتصالا هاتفيا من شوكت ميرضيائيف، رئيس أوزبكستان، حيث هنأ الرئيس على فوزه بولاية رئاسية جديدة، متمنيا استمرار مسيرة التعاون بين البلدين، التي شهدت تطورا كبيرا في الأعوام الأخيرة.

من جانبه، وجّه الرئيس السيسي، الشكر إلى رئيس أوزبكستان على الاتصال، مؤكدا حرص مصر على استمرار التعاون مع أوزبكستان، وتوسيعه ليشمل مختلف المجالات، فضلا عن استمرار التشاور والتنسيق بشأن القضايا الدولية محل اهتمام الطرفين، بما يحقق مصالح الشعبين.