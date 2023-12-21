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نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024

السيسي يتلقى اتصالا من رئيس أوزبكستان لتهنئته بالفترة الرئاسية الجديدة

كتب:

محمد أبو عمرة
02:09 م | الخميس 21 ديسمبر 2023
الرئيس عبد الفتاح السيسي

الرئيس عبد الفتاح السيسي

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اتصالا هاتفيا من شوكت ميرضيائيف، رئيس أوزبكستان، حيث هنأ الرئيس على فوزه بولاية رئاسية جديدة، متمنيا استمرار مسيرة التعاون بين البلدين، التي شهدت تطورا كبيرا في الأعوام الأخيرة.

من جانبه، وجّه الرئيس السيسي، الشكر إلى رئيس أوزبكستان على الاتصال، مؤكدا حرص مصر على استمرار التعاون مع أوزبكستان، وتوسيعه ليشمل مختلف المجالات، فضلا عن استمرار التشاور والتنسيق بشأن القضايا الدولية محل اهتمام الطرفين، بما يحقق مصالح الشعبين.

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بقلم محمد أبو عمرة

مسئول ملف شئون رئاسة الجمهورية وملف الزراعة والرى.