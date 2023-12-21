مراسلة «القاهرة الإخبارية»: الاحتلال الإسرائيلي اعتقل 4 فلسطينيين من البلدة القديمة

قالت دانا أبو شمسية، مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية»، إنّ الهدوء الحذر سيد الموقف في مدينة القدس في ظل تحركات قوات الاحتلال تمهيدا لاستقبال، يوم الجمعة، لافتةً إلى أنّ قوات الاحتلال اعتقلت 4 شباب مقدسيين من البلدة القديمة، حيث يشن الاحتلال اعتقالات استباقية بحق سكان مدينة القدس، وخاصة بعد ظهور دعوات مساء أمس من أهالي القدس والداخل الفلسطيني إلى ضرورة شد الرحال للأقصى تحت عنوان «مليونية الأقصى».

وأضافت أبو شمسية، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية آية الكفوري، عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّ هذه التعزيزات الشرطية بدأت تنتشر الآن في شوارع القدس المحتلة، وتحديدا في زقاق البلدة العتيقة داخل أسوار القدس المحتلة.

وتابعت مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية»: «نشرت قوات الاحتلال منذ اليوم الأول لهذه الحرب، وحتى يومنا هذا 5 آلاف عنصر شرطي احتياطي في مدينة القدس؛ لتأمين منع وصول المصلين المسلمين إلى المسجد الأقصى، كما يمنع عليهم دخول البلدة القديمة إن لم يكونوا من سكانها، بالإضافة إلى تحديد الأعمار وفقا لقانون الطوارئ المعمول به داخل القدس المحتلة».