أعلنت مديرية التعليم بمحافظة جنوب سيناء جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024 للمرحلة الإعدادية المهنية للصم وضعاف السمع للمواد المضافة للمجموع ويضم الجدول التعليمات الموجهة للطلاب قبيل إجراء الامتحانات والتعليمات للقائمين على العملية الامتحانية.

تنشر «الوطن» وفقا لإعلان مديرية التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024 للمرحلة الإعدادية المهنية للصم وضعاف السمع.

جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي المهني للصم وضعاف السمع

وجاء جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي المهني للصم وضعاف السمع الفصل الدراسي الأول كالآتي:

السبت 13 يناير، امتحان مادة اللغة العربية

الأحد 14 يناير، امتحان مواد اللغة الإنجليزية والتربية الدينية.

الاثنين 15 يناير، امتحان مواد الرياضيات والرسم الفني

الثلاثاء 16 يناير، امتحان مواد العلوم وعلم أصول الصناعة

الأربعاء 17 يناير، امتحان مواد الدراسات الاجتماعية وحاسب آلي.

جدول امتحانات الصف الثاني الإعدادي المهني للصم وضعاف السمع

وجاء جدول امتحانات الصف الثاني الإعدادي المهني للصم وضعاف السمع الفصل الدراسي الأول كالآتي:

السبت 13 يناير، امتحان مادة اللغة العربية

الأحد 14 يناير، امتحان مواد اللغة الإنجليزية والتربية الدينية

الاثنين 15 يناير، امتحان مواد الرياضيات والرسم الفني

الثلاثاء 16 يناير، امتحان مواد العلوم وعلم أصول الصناعة

الأربعاء 17 يناير، امتحان مواد الدراسات الإجتماعية والحاسب الآلي

جداول امتحانات الصف الثالث الإعدادي المهني للصم وضعاف السمع

وجاءت جداول امتحانات الصف الثالث الإعدادي المهني للصم وضعاف السمع للفصل الدراسي الأول كالتالي:

- الأحد 21 يناير، امتحان مواد الغة العربية والتربية الدينية.

- الاثنين 22 يناير، امتحان مواد اللغة الإنجليزية ومادة علم أصول الصناعة.

- الثلاثاء 23 يناير، امتحان مواد الرياضيات والرسم الفني.

- الأربعاء 24 يناير، امتحان مادة الدراسات الإجتماعية

- الخميس 25 يناير، امتحان مواد العلوم والحاسب آلي.