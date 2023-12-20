محافظ جنوب سيناء يدرس إنشاء مركز تدريب إقليمي لغابات المانجروف

ناقش اللواء الدكتور خالد فوده محافظ جنوب سيناء، اليوم، إنشاء مركز تدريب إقليمي لغابات المانجروف، لما لها من أهمية في حماية البيئة، ولتواجدها بمحمية رأس محمد ومحمية نبق.

جاء هذا خلال لقاء المحافظ بالدكتور السيد خليفة النقيب العام للزراعيين، ورئيس إتحاد المهندسين الزراعيين العرب والأفارقة ورئيس إتحاد الإكساد، والوفد المرافق له من أعضاء مجلس النقابة العامة للزراعيين على مستوى الجمهورية، وذلك علي هامش زيارتهم للمحافظة، حيث حرص الوفد على عقد لقاء مع محافظ جنوب سيناء لتقديم الشكر له لدعمه الدائم للقطاع الزراعى، وتم خلال اللقاء تبادل النقاش حول سبل التطوير فى القطاع الزراعى بالمحافظة وخاصة بمدينة طور سيناء ومدينة نويبع.

التنمية الزراعية في سيناء

وأشار الدكتور السيد خليفة النقيب العام للزراعيين إلى أنه تم توفير مبيدات ومخصبات بالمجان لتوزيعها على الأهالي من المزارعين بالمجان، في إطار حرص النقابة العامة على المشاركة المجتمعية، مؤكدا على الدور الذي تقوم به مديرية الزراعة على أرض سيناء، مشيرا فى حديثه إلى حجم التطوير والإنجاز الملحوظ.

محافظ جنوب سيناء يبحث آفاق الاستثمار العقاري

في سياق آخر، استقبل اللواء دكتور خالد فوده، محافظ جنوب سيناء بمكتبه بمدينة شرم الشيخ المهندس مبارك منصور مبارك عضو المجلس التنفيذي لشركة المقاولون العرب ورئيس قطاع الاستثمار والتطوير العقاري للشركة.

وتناول اللقاء سبل دعم التعاون المشترك بين شركة المقاولون العرب ومحافظة جنوب سيناء في مجال الاستثمار العقاري، لما تتمتع به المحافظة من إمكانيات واعدة في هذا المجال.