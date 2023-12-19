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رئيس جامعة سوهاج يتابع حالة المصابين في حادث سير

كتب:

فهد فكري بلوم
08:07 م | الثلاثاء 19 ديسمبر 2023
أثناء اللقاء

أثناء اللقاء

توجه الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، اليوم إلى المستشفى الجامعي، للاطمئنان على الوضع الصحي للمصابين في حادث سير، بينهم 6 مصابين من دولة السودان، و2 مصابين من محافظة أسوان، موجهاً بتسخير كل الإمكانات الطبية ومتابعتهم حتى استكمال علاجهم وتماثلهم التام للشفاء.

توفير الرعاية الطبية للمصابين

وأكد الدكتور مجدي القاضي عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور أحمد فتحي مدير المستشفى الطبي المختص بعلاج الحالات المصابة، التدخل الفوري والسريع بمجرد وصول الحالات للمستشفى، وتوفير الرعاية الطبية اللازمة لهم، وإجراء كافة الفحوصات، موجها بوضع المصابين تحت الملاحظة المستمرة لحين تماثلهم للشفاء.

رئيس الجامعة يطمئن على المصابين

وأشار الدكتور مجدي القاضي إلى أن رئيس الجامعة حرص على الاطمئنان بنفسه على المصابين، وقام بالاطلاع على كل الأشعات والفحوصات الطبية الخاصة بهم، مضيفاً أن المستشفى الجامعي استقبل 8 مصابين اليوم في تمام الساعة 7 صباحا، وعلى الفور قام الفريق الطبي بعمل الإجراءات الطبية، والتي أوضحت أن بعض الحالات مصابة بكسور وتحتاج إلى التدخل الجراحي، إلى جانب كدمات متفرقة بالجسم.

وأعرب مصابو الحادث من الأشقاء السودانيين، عن سعادتهم بزيارة رئيس الجامعة لهم، والإجراءات التي تم اتخاذها لسرعة التعامل مع الحادث، معربين أيضا عن امتنانهم لهذه المعاملة الطبية التي وصفوها بـ«إحنا وسط أهلنا»، مشيدين بجهود الأطباء الذين تعاملوا مع الحادث بكل إخلاص وتفان.

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