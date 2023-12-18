أجواء احتفالية في جامعة سوهاج فرحا بفوز الرئيس السيسي بالانتخابات

شهدت جامعة سوهاج، أجواءً احتفالية وفرحة عارمة، عقب إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي، في الانتخابات الرئاسية 2024.

وتابع الدكتور حسان النعماني، رئيس الجامعة، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري والطلاب والعمال، إعلان نتيجة الانتخابات، وسط فرحة وهتافات «تحيا مصر».

الشعب اختار الرئيس لقيادة الوطن

وأعرب «النعماني» في بيان، عن سعادته بهذا الفوز الساحق لقائد عظيم مخلص ومحب لوطنه، ليقود البلاد في هذه المرحلة الدقيقة والحساسة، ويستكمل إنجازات مصر، مؤكدًا أن هذا ليس غريبًا على الشعب المصري الذي اختار الرجل المناسب لاستكمال التنمية والاستقرار والأمان لمصرنا الحبيبة.

وقال رئيس جامعة سوهاج: «إننا معك نقف صفًا واحدًا لمواصلة طريق الإنجازات، خاصة أن ما شهدته مصر خلال السنوات الماضية أشبه بالمعجزات».