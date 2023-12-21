كاتب صحفي: الغرب يدعم موقف الاحتلال الإسرائيلي الرافض لوقف إطلاق النار

قال الدكتور أسامة السعيد، الكاتب الصحفي، إنّ الجهود المصرية لم تتوقف لحظة واحدة عن العمل والسعي من أجل إحلال الاستقرار والتهدئة في قطاع غزة، حيث تكثفت هذه الجهود خلال الآونة الأخيرة، عندما حانت الفرصة لمحاولة التوصل إلى هدنة ثانية يتم من خلالها وقف إطلاق النار وتبادل للأسرى بين الجانبين الإسرائيلي وفصائل المقاومة الفلسطينية.

التشدد في بعض الاشتراطات من طرفي النزاع

وأضاف «السعيد»، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية آية الكفوري، عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّ هذه الجهود تواجه العديد من الصعوبات على مستوى الاشتراطات التي يقدمها كل طرف من خلال الوساطة المصرية والوساطة القطرية، حيث يحاول كل طرف التشدد في بعض الاشتراطات، بالإضافة إلى مطالب من جانب الاحتلال الإسرائيلي بالإفراج عن الأسرى والمحتجزين في قطاع غزة وفقاً لشروط الهدنة الأولى، وهو ما ترفضه فصائل المقاومة الفلسطينية وتريد شروطا جديدة، خاصةً أن فئات التبادل تتغير من الهدنة الأولى إلى الهدنة الثانية.

يجب عدم المبالغة في شروط وقف إطلاق النار

وتابع الكاتب الصحفي أنه على طرفي الصراع في غزة عدم المبالغة في شروط وقف إطلاق النار، لافتًا إلى أن فصائل المقاومة الفلسطينية لا تريد هدنة مؤقتة في ظل تجاوز 76 يوماً من العمليات العسكرية والقصف الوحشي الإسرائيلي، الذي دفع قطاع غزة إلى كارثة إنسانية، وبالتالي، فإن هذه الفصائل تسعى إلى وقف دائم وشامل لإطلاق النار وهو ما ترفضه إسرائيل ودول غربية تدعمها في هذا النهج.