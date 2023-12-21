قبل أبو نسب.. 3 أعمال لاقت نجاحا كبيرا للثنائي محمد إمام وياسمين صبري

خلال الساعات المقبلة، سيتم طرح عمل جديد غداً للثنائي محمد إمام وياسمين صبري بجميع دور العرض المصرية ويحمل اسم «أبو نسب» وذلك العمل يطغى عليه طابع الكوميديا ممتزجاً بالحركة، كما أن هذا العمل لا يكون الأول الذي يجمع بينهما بل قدما عملين سابقين ولقيا نجاحاً كبيراً عند طرحهما، ولفت الثنائي الأنظار حولهما من خلال تناغمهما واندماجهم معاً ليصبح هذا العمل هو الثالث الذي يجمعهم معاً.

بدأ الثنائي العمل معاً في عام 2016 من خلال فيلم قدماه في دولة الهند وشارك معهما مجموعة من الفنانين الكبار ولاقى هذا العمل نجاحاً ساحقاً، ثم قدما عملاً آخر في إطار الكوميديا والإثارة عام 2018، وأخيراً عام 2023 قدم الثنائي فيلماً يتم طرحه غداً بجميع دور العرض المصرية.

أبو نسب

عاد الثنائي بعد غياب 5 سنوات من ثنائيتهم في عام 2023 ليقدما لنا عملاً جديداً يحمل من طابع الكوميديا والحركة معاً وهو فيلم أبو نسب، والذي يتم طرحه اليوم في جميع دور العرض المصرية و28 من الشهر الجاري في الوطن العربي، يدور العمل حول شخصية علي دكتور الأطفال الذي يستعد للزواج من حبيبته داليا، ثم تبدأ الأحداث بعد خروج والد داليا من السجن يوم زفافهما ويضعهما في خطر وشارك في هذا العمل الفنان ماجد الكدواني، كما أنه من تأليف أمين الوتار وإخراج رامي إمام شقيق بطل العمل محمد إمام ونجل الزعيم عادل إمام.

ليلة هنا وسرور

قدم الثنائي فيلماً آخر وذلك في عام 2018 حيث يدور العمل في إطار الكوميديا أيضاً ولكنه ممزوج ببعض التشويق والإثارة، وتدور أحداث العمل حول رضا النصاب المحترف الذي يذهب إلى إيطاليا لسرقة أحد التماثيل الأثرية، وذلك تحت تخفيه في شخصية رجل أعمال، يتعرف على ياسمين صبري في إيطاليا ثم يتزوجها ويستكمل محاولاته في سرقة التمثال.

جحيم في الهند

كما قدما معاً فيلمهما الأول عام 2016 بعنوان «جحيم في الهند»، وتدور أحداث هذا العمل في إطار كوميدي حول تكليف فرقة من القوات الخاصة لإنقاذ السفير المصري في دولة الهند، ويحدث خطأ أثناء استدعائهم فتتبدل الفرقة بفرقة عزف موسيقي وتبدأ أحداث الفيلم، وهذا العمل من إخراج معتز التوني و تأليف مصطفى صقر.