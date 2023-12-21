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ضبط 170 مخالفة تموينية في حملات بكفر الشيخ

كتب:

خير الله فؤاد
07:30 م | الخميس 21 ديسمبر 2023
حملات تموينية موسعة لضبط حركة الأسعار

حملات تموينية موسعة لضبط حركة الأسعار

أكد المحاسب عماد عبد الغني وكيل وزارة التموين في محافظة كفر الشيخ، أنه شكل عددا من الحملات التموينية بالاشتراك مع الجهات الرقابية، للمرور على الأسواق بهدف نظيف ضبط حركة البيع والشراء بالأسواق العامة والمتاجر الحرة، والتي تصب بالنفع علي قطاع كبير من جموع المستهلكين في شتي ربوع المحافظة.

تحرير 170 مخالفة تموينية في كفر الشيخ 

وأوضح وكيل وزارة التموين، بمحافظة كفر الشيخ، أن الحملات التموينية أسفرت عن تحرير 104 مخالفات ما بين نقص وزن ومواصفات رغيف الخبز وتصرف في دقيق مدعم ، و40 محضر عدم إعلان عن الأسعار، و6 محاضر بيع بأسعار مبالغ فيها، و5 محاضر ذبح خارج المجازر الحكومية، و15 محضر بيع سلع مجهولة المصدر.

وأشار إلى أن الحملات التموينية مستمرة علي مدار الشهر الجاري دون توقف بهدف ضبط حركة الأسعار، علاوة على ضرورة التصدي لحالات الغش التجاري، وكذلك شن العديد من الحملات علي محلات الأسماك الحية، والأسماك المملحة، لضمان جودة المعروض منها دون حدوث أي تلاعب. 

تحقيقات للجهات المختصة 

وباشرت جهات التحقيق التحقيقات في تلك الوقائع والمخالفات التموينية التي تم ضبطها. 

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بقلم خير الله فؤاد