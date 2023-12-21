تفاصيل اجتماع لجنة تحسين أحوال الأطباء مع وزارة الصحة

شاركت نقابة أطباء مصر، ممثلة فى نقيب أطباء مصر السابق الدكتور حسين خيري، والدكتور محمد فريد حمدي- أمين عام النقابة، والدكتور خالد أمين، الدكتور أحمد السيد من شباب الأطباء، في اجتماع لجنة تحسين أحوال الأطباء والمشكلة بقرار وزير الصحة رقم 116 لسنة 2023.

تحسين بيئة عمل الأطباء

وأعلنت نقابة الأطباء، انعقاد اجتماع اللجنة الأول في 28/3/2023، والثاني في 9/5/2023 وناقشت اللجنة مشاكل الدراسات العليا، وعدم تفعيل نصوص قانون 14 لسنة 2014، وتعديلاته التي تلزم وزارة الصحة بتحمل مصاريف الدراسات العليا لأطبائها، ومشاكل التكليف، ونظام ومشاكل النيابات المزمنة والمتكررة كل عام، وتحسين بيئة العمل وتهيئة سكن لائق بالفريق الطبي، وعودة العمل بنظام إجازات التفرغ الدراسى للأطباء بالدراسات العليا.

وجدير بالذكر، أن قرار تشكيل اللجنة نص على الانتهاء من أعمالها، وإصدار توصياتها خلال ثلاثة أشهر، على أن يتم رفعها لرئيس مجلس الوزراء.

كما قدمت نقابة الأطباء مقترحا بعمل معاش تكميلي للأطباء، وطالبت النقابة، بتعديل مواد اللائحة التنفيذية لقانون تعويضات ومخاطر المهنة للأطباء.

وشددت النقابة، على ضرورة سرعة إصدار قانون المسئولية الطبية، وإزالة العقبات والقيود الادارية التي تعوق تراخيص المنشآت الطبية.

وأوضحت أنه منذ ذلك الحين وحتى تاريخه لم يرد ولم يصدر أى توصيات من الوزارة عن المواضيع التى تم مناقشتها، على الرغم من مرور أكثر من خمسة أشهر على انتهاء فترة عمل اللجنة.