اعتمدت مديرية التربية والتعليم في الإسكندرية جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024 المرحلة الإعدادية في الإسكندرية وذلك للصفوف الثلاثة بدءا من الصف الأول الإعدادي مرورا بالصف الثاني الإعدادي وصولا إلى الشهادة الإعدادية حيث تبدأ امتحانات المرحلة الإعدادية «عام - مهني - صم - مكفوفين» في الفترة 2 إلى 15 يناير 2024.

وتقدم «الوطن» خلال السطور التالية جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024 المرحلة الإعدادية في الإسكندرية بحسب الإعلان الرسمي من مديرية التربية والتعليم وفقا للجدول الزمني الذي اعتمده محافظ الإسكندرية.

جدول الصف الأول الإعدادي بالإسكندرية

الثلاثاء 9 يناير: اللغة العربية، ومدته ساعتان.

- الأربعاء 10 يناير: هندسة، ومدته ساعتان.

- الخميس 11 يناير: دراسات اجتماعية، ومدته ساعتان.

- السبت 13 يناير: جبر ومدته ساعتان.

- ‏الأحد 14 يناير: العلوم ، ومدته ساعتان.

- الاثنين 15 يناير: اللغة الأجنبية ومدتها ساعتان.

جدول الصف الثاني الإعدادي بالإسكندرية

الثلاثاء 9 يناير: اللغة العربية، ومدته ساعتان.

- الأربعاء 10 يناير: الرياضيات، ومدته ساعة ونصف.

- الخميس 11 يناير: اللغة الإنجليزية، ومدته ساعة ونصف.

- السبت 13 يناير: دراسات اجتماعية، ومدته ساعة ونصف.

- ‏الأحد 14 يناير: العلوم ، ومدته ساعة ونصف.

جدول الشهادة الإعدادية بالإسكندرية

وجاء جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024 الشهادة الإعدادية بالإسكندرية كالتالي:

- الأربعاء 17 يناير، اللغة العربية، التربية الدينية، الخط العربي.

- الخميس 18 يناير، اللغة الأجنبية، التكنولوجيا

- الأحد 21 يناير، دراسات اجتماعية، مجال زراعي.

- الإثنين 22 يناير، العلوم، التربية الفنية، اقتصاد منزلي.

- الثلاثاء 23 يناير، الرياضيات، مجال صناعي.