محافظ كفر الشيخ: دعم المستشفيات بأجهزة حديثة وإضافة أقسام جديدة

أكّد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، تخصيص مساحة 10 أفدنة لإنشاء مستشفى كفر الشيخ العام الجديد بجوار مجمع إسكان «تحيا مصر»، وذللك ضمن البرنامج الرئاسي لتطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى.

افتتاح مستشفيات بمحافظة كفر الشيخ

وأضاف المحافظ في بيان، أنّ المنظومة الصحية بالمحافظة تشهد تطويرًا كبيرًا نظرًا لاهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالمنظومة الطبية بكل المحافظات وخاصةً بمحافظة كفر الشيخ، مشيرًا إلى أنّ المحافظة شهدت افتتاح مستشفيات جديدة وهي مستشفى بلطيم النموجي، ومستشفى برج البرلس المركزي، ومستشفى سيدي غازي المركزي، ومستشفى قلين المركزي، ومبنى الدرجة الممتازة بمستشفى كفر الشيخ العام، والتطويرات التي شهدتها مستشفى فوه المركزي، والتشغيل التجريبي لمستشفى بيلا المركزي، وجارٍ إنشاء مستشفى الحامول المركزي، ومستشفى مطوبس المركزي، ومستشفى الرياض، ومستشفى الطوارئ، ومستشفى الأورام بجامعة كفر الشيخ، إضافة لمد المستشفيات بأجهزة حديثة متعددة، وإضافة أقسام جديدة للغسيل الكلوي، وحضّانات للأطفال بعدد من المستشفيات، ومستشفى لعلاج الإدمان والصحة النفسية، وجارٍ تطوير مستشفى الصدر والحميات لتقديم خدمة طبية متقدمة لأهالي محافظة كفر الشيخ.

متابعة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين

أوضح محافظ كفر الشيخ، أنّه وجّه الدكتور محمد شقوير، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، بمتابعة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وحُسن معاملتهم، وتوفير المستلزمات والأدوات الطبية، بالمستشفيات والوحدات الصحية بمراكز ومدن المحافظة.