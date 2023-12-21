محافظ كفر الشيخ يوجه بحل مشكلات المواطنين وحسن معاملتهم

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الخميس، يرافقه عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفر الشيخ، مستوى المرافق والخدمات، بشوارع مدينة كفر الشيخ، وذلك بحضور المهندس حسن موافي، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، وعدد من القيادات التنفيذية.

محافظ كفر الشيخ يوجّه بإزالة التعديات ورفع الإشغالات

وجّه المحافظ، بإزالة التعديات ورفع الإشغالات من الشوارع، وإزالة الأرصفة المخالفة، والالتزام بخط التنظيم المعتمد، وتوسعة الشوارع وإعادتها لأصلها، مؤكدًا عدم السماح بالمساس بحق المواطن في السير والمرور في شوارع مناسبة، ومراعاة ضوابط خطوط التنظيم، مع إزالة الأرصفة المخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

محافظ كفر الشيخ: المواطن هو الركن الأساسي للتنمية

استمع محافظ كفر الشيخ، خلال جولته، لعدد من المواطنين، مكلفًا بالتواصل معهم ميدانيًا، والحل العاجل لمشاكلهم، وحُسن معاملتهم، قائلا: «المواطن هو الركن الأساسي للتنمية، ونعمل لأجل تحسين الخدمات المقدمة له، وتلبية احتياجاته».