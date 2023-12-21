«ملحقش ياخد أكل».. فيديو يٌدمي القلوب لطفل فلسطيني خلال حصوله على الطعام

يعاني الأطفال والأهالي في غزة من نقص حاد في الغذاء، إذ يقطع الجميع مسافات طويلة من أجل الحصول على الطعام الذي يتمثل في صنف واحد من الطعام هو «العدس»، بالإضافة إلى نقص الوقود والمياه بسبب الجرائم التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي منذ بدء حرب الإبادة الجماعية.

صدمة على وجه طفل انتظر طويلا للحصول على طعام

ملامح حزينة ممزوجة بالدهشة، ظهر بها طفل فلسطيني عندما انتظر طابور طويل للحصول على نصيبه من الطعام، لكنه تفاجأ بانتهاء الكمية المتوفرة.

ظهرت علامات الغضب واليأس على وجه الطفل الذي يدعى خليل أبو عنزة، ليبادر أحد الأطفال بتقاسم الطعام معه، ويعطيه قدرا من التي بحوزته، هذه اللحظات وثقتها الصحفية الفلسطينية دعاء طعيمة بعدسة كاميراتها.

علامات السرور ظهرت على وجه الطفل الفلسطيني، وتبددت الأحزان، بعدما حصل على كمية الطعام وتوجه بها إلى والدته في أحد المخيمات ليردد بصوته العالي قائلا: «ماما الولد حطلي الأكل يما.. الولد حطلي».

التفاعل مع الطفل الفلسطيني

انتشار كبير شهده مقطع فيديو الطفل الفلسطيني على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن وثقته الصحفية «دعاء طعيمة»، ليقوم بعض الشباب في غزة بجمع تبرعات وشراء منتجات غذائية مختلفة له، عبارة عن بسكويت ومعلبات غذائية كالفول وغيرها بالإضافة إلى العديد من أنواع الشيكولاته.

الشعور بالفرحة والشهادة

حالة من الفرحة والسعادة سيطرت على الطفل الفلسطيني بعد شراء مختلفة المنتجات الغذائية له، ليقول لوالدته : «بصي يما .. هذا حليب وفي رز يما»، كما وجهت والدته رسالة شكر للأشخاص الذين تبرعوا لهذا الطفل صاحب الملامح البريئة.