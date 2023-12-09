طفل فلسطيني يخضع لعملية جراحية دون تخدير.. ما حقيقة الفيديو؟

تداول رواد منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، وقيل إنه يصور طفلاً فلسطينيًا مصابًا جراء قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة وهو يجري عملية جراحية دون تخدير.

طفل يتلو آيات قرآنية أثناء خياطة جرح في رأسه

وفي مقطع الفيديو، يظهر طفل داخل غرفة المستشفى وهو يتلو آيات قرآنية في الوقت الذي يخيط الطبيب جرحًا في رأسه.

وزعم الناشرون أن الفيديو يصور «طفلاً فلسطينيًا مصابًا جراء القصف في قطاع غزة ويجري عملية جراحية بدون تخدير»، ويأتي انتشار الفيديو في هذا السياق وسط استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة.

حقيقة الفيديو

وعقب التحقق من الفيديو المتداول اتضح أنه قديم ولا علاقة له بأوضاع مستشفيات غزة، وأنه أعيد تداوله مرة أخرى، إذ نُشر لأول مرة في شهر نوفمبر من سنة 2018 ويعود لطفل عراقي، بحسب ما ذكرته خدمة تقصى الحقائق من وكالة «فرانس برس».

وكتب حينها بأن «الطفل سجاد من العمارة يصاب بضربة شديدة في رأسه ويتطلب ذلك خياطة الجرح ولم يتوفر التخدير في المستشفى فأضطرب وخاف من ذلك فأقترح عليه والده حيدر أن يقرأ القرآن وينشغل به فإنه تخدير عن كل الم اسوة بالعلماء الاولياء في مثل هكذا حالات فبدأ سجاد بتلاوة القرآن ولم يتحسس الم الخياطة للجرح أصلا.. سبحان الله، من إيمان وتوكل عظيمين!»

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، أمس، ارتفاع عدد الشهداء إلى 17487 شخصًا و70% منهم نساء وأطفال مع وجود آلاف آخرين في عداد المفقودين.