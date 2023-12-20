رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024

مدير مهرجان الجونة يكشف سبب غياب النجوم العالميين عن الدورة الحالية

كتب:

أحمد عبدالرحمن
10:28 م | الأربعاء 20 ديسمبر 2023
انتشال التميمي

انتشال التميمي

كشف انتشال التميمي مدير مهرجان الجونة السينمائي، عن سبب غياب النجوم العالميين عن الدورة السادسة، المقامة حاليا.

وقال «التميمي» لـ«الوطن»، إن دعوة النجوم العالميين إلى مهرجانات الشرق الأوسط، تتطلب الاتفاق معاهم على مبلغ مالي كبير، وهذا ضد سياسية مهرجان الجونة السينمائي.

وتابع: «أجيب ليه نجم ياخد 150 ألف دولار، عشان يجي يمشي على الريد كاربت خمس دقائق وبعد كده يختفي وما يحضرش ندوات الأفلام ولا فعاليات المهرجان، الافلام أولى بهذه المبالغ المالية».

ويقام حاليا مهرجان الجونة السينمائي، في دورته السادسة، تحت عنوان «السينما من أجل الإنسانية»، وجرى الافتتاح بدون مظاهر احتفالية، ومن المقرر إقامة حفل الختام غدا.

اقرأ المزيد:

مهرجان الجونة والكريسماس يرفعان نسبة إشغالات فنادق الغردقة

الفنان هشام عاشور عن ظهوره بـ«حلق» في مهرجان الجونة: ده جهاز من برة مصر للتخسيس

أبطال «آل شنب» يهتفون باسم الفيلم في مهرجان الجونة السينمائي

يسرا في مهرجان الجونة: حياتي كانت صعبة على.. وإيماني بالله أكبر سند لي
بقلم أحمد عبدالرحمن