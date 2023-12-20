مدير مهرجان الجونة يكشف سبب غياب النجوم العالميين عن الدورة الحالية

كشف انتشال التميمي مدير مهرجان الجونة السينمائي، عن سبب غياب النجوم العالميين عن الدورة السادسة، المقامة حاليا.

وقال «التميمي» لـ«الوطن»، إن دعوة النجوم العالميين إلى مهرجانات الشرق الأوسط، تتطلب الاتفاق معاهم على مبلغ مالي كبير، وهذا ضد سياسية مهرجان الجونة السينمائي.

وتابع: «أجيب ليه نجم ياخد 150 ألف دولار، عشان يجي يمشي على الريد كاربت خمس دقائق وبعد كده يختفي وما يحضرش ندوات الأفلام ولا فعاليات المهرجان، الافلام أولى بهذه المبالغ المالية».

ويقام حاليا مهرجان الجونة السينمائي، في دورته السادسة، تحت عنوان «السينما من أجل الإنسانية»، وجرى الافتتاح بدون مظاهر احتفالية، ومن المقرر إقامة حفل الختام غدا.