رامي صبري هدية «الكريسماس» لجمهور برنامج «صاحبة السعادة» (فيديو)

تستضيف الإعلامية إسعاد يونس في برنامجها «صاحبة السعادة»، المُذاع عبر قناة «DMC»، المُطرب رامي صبري في حلقة الاحتفال بالكريسماس، وذلك يوم الاثنين المُقبل 25 ديسمبر المُقبل.

برومو الحلقة

ونشرت «يونس» برومو الحلقة عبر صفحتها على «إنستجرام»، والتي احتوت على جزء حواري مع رامي صبري، بجانب تقديمه لعدد من أغنياته على مسرح صاحبة السعادة، على طريقة البرنامج المعهودة دائمًا في تقديم محتوى طربي وغنائي دائمًا.

وفي حلقة يوم الثلاثاء تستضيف إسعاد يونس الفنان سامح الصريطي وزوجته المطربة حنان، ليتحدثا للمرة الأولى عن قصة حبهما وتفاصيل هذه الزيجة، إذ أنهما أعلنا زواجهما منذ أيام، لافتا إلى أنهما عقد قرانهما قبل شهر رمضان الماضي لكنهم قررا عدم الإعلان إلا في التوقيت المناسب لهما.