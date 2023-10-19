رامي صبري يؤجل كل حفلاته داخل وخارج مصر حدادا على شهداء فلسطين

أعلن الفنان رامي صبري، تأجيل جميع حفلاته داخل وخارج مصر خلال الفترة الحالية، بسبب الأحداث الجارية في أرض فلسطين الشقيقة، حدادا على أرواح الشهداء.

سبب تأجيل حفلات رامي صبري

رامي صبري كتب في عبر حسابه بموقع «إنستجرام»: «تم تأجيل جميع حفلاتي داخل وخارج مصر، حدادًا على شهدائنا في فلسطين الغالية».

مشاركة رامي صبري في احتفالات أكتوبر

شارك الفنان رامي صبري مؤخرا في حفالات انتصارات أكتوبر بحفل غنائي في العريش، أعلن عنه عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، إذ نشر رامي صبري البوستر الدعائي للحفل وعلق عليه، قائلا: «حفلنا القادم في العريش مدينة السحر والجمال يوم 6 أكتوبر لمرور خمسين سنة على انتصارات حرب أكتوبر العظيم».

طرح رامي صبري مؤخرا «أغنية أضحك» وهو دويتو غنائي يجمعه مع روبي وهي من كلمات عليم، ومن ألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع وميكس وماستر على فتح الله، وتسجيل أمير ناثان، وجيتار أحمد حسين، وأوكورديون وائل النجار، وتم التسجيل في استوديو Music Yard، والأغنية من إخراج حسام الحسيني.