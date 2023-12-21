6 أسباب وراء قرار البنك المركزي اليوم بتثبيت أسعار الفائدة

قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، في اجتماعهـا الثامن على مدار عام 2023، وهو الأخير لهذه السنة، اليوم الخميس 21 ديسمبر 2023، تثبيت سعري الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، للمرة الثالثة على التوالي، عند مستوى 19.25%، و20.25% و19.75% على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 19.75%.

ونرصد في السطور التالية الأسباب وراء تثبيت أسعار الفائدة بحسب الموقع الرسمي للبنك المركزي.

1- شهدت أسعار السلع العالمية، وخاصةً أسعار الطاقة انخفاضاً بشكل عام.

2- انخفضت الضغوط التضخمية العالمية مؤخراً نتيجة لسياسات التقييد النقدي التي تم اتباعها في العديد من الاقتصادات.

3- نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سجل تباطؤاً مسجلاً 2.9% خلال الربع الثاني من عام 2023، مقارنةً بمعدل 3.9% خلال الربع السابق له، وعليه، فقد سجل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 3.8% خلال العام المالي 2022/2023 مقارنة بمعدل نمو بلغ 6.7% في العام المالي 2021/2022.

4- استقر معدل البطالة إلى حد كبير مسجلاً 7.1% خلال الربع الثالث من عام 2023.

5- شهد المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر تباطؤاً خلال شهري أكتوبر ونوفمبر 2023 مدفوعاً بالأثر الإيجابي لفترة الأساس؛ ليسجل 34.6% في نوفمبر 2023 من 35.8% في أكتوبر 2023.

6- الانخفاض الموسمي في أسعار المنتجات الزراعية، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار السلع المحددة إدارياً خلال نوفمبر 2023.