الفيدرالي الأمريكي يثبت سعر الفائدة عند 5.5% في آخر اجتماعاته السنوية
كتب:
عمرو حسني
09:25 م | الأربعاء 13 ديسمبر 2023
الفيدرالي الأمريكي
في آخر اجتماع للفيدرالي الأمريكي في عام 2023، قرر تثبيت سعر الفائدة عند 5.5%، في محاولة لكبح التضخم الناتج عن تراجع الاستهلاك والمشتريات بسبب النتائج التي سببها فيروس كورونا المستجد، الذي ظهر عام 2019، وما زالت تباعته الاقتصادية مستمرة، بحسب «فوكس نيوز» الأمريكية.
8 اجتماعات سنوية
وتقوم البنوك المركزية بعقد 8 اجتماعات سنوياً لبحث أسعار الفائدة والتضخم ومن أجل ضبط السوق.