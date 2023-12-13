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انتخابات المصريين بالداخل

الفيدرالي الأمريكي يثبت سعر الفائدة عند 5.5% في آخر اجتماعاته السنوية

كتب:

عمرو حسني
09:25 م | الأربعاء 13 ديسمبر 2023
الفيدرالي الأمريكي

الفيدرالي الأمريكي

في آخر اجتماع للفيدرالي الأمريكي في عام 2023، قرر تثبيت سعر الفائدة عند 5.5%، في محاولة لكبح التضخم الناتج عن تراجع الاستهلاك والمشتريات بسبب النتائج التي سببها فيروس كورونا المستجد، الذي ظهر عام 2019، وما زالت تباعته الاقتصادية مستمرة، بحسب «فوكس نيوز» الأمريكية.

8 اجتماعات سنوية

وتقوم البنوك المركزية بعقد 8 اجتماعات سنوياً لبحث أسعار الفائدة والتضخم ومن أجل ضبط السوق.

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بقلم عمرو حسني