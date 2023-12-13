الفيدرالي الأمريكي يثبت سعر الفائدة عند 5.5% في آخر اجتماعاته السنوية

في آخر اجتماع للفيدرالي الأمريكي في عام 2023، قرر تثبيت سعر الفائدة عند 5.5%، في محاولة لكبح التضخم الناتج عن تراجع الاستهلاك والمشتريات بسبب النتائج التي سببها فيروس كورونا المستجد، الذي ظهر عام 2019، وما زالت تباعته الاقتصادية مستمرة، بحسب «فوكس نيوز» الأمريكية.

8 اجتماعات سنوية

وتقوم البنوك المركزية بعقد 8 اجتماعات سنوياً لبحث أسعار الفائدة والتضخم ومن أجل ضبط السوق.