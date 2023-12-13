ارتفاع سعر الذهب عالميا وسط توقعات بتخفيض أسعار الفائدة الأمريكية

ارتفع الذهب إلى 1985 دولارًا للأوقية اليوم الأربعاء، مع استيعاب المستثمرين للبيانات الاقتصادية الجديدة من الولايات المتحدة وانتظار قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن سعر الفائدة.

وجاء التضخم الرئيسي والتضخم الأساسي في الولايات المتحدة أقل من التوقعات لشهر نوفمبر، مما يشير إلى تراجع ضغوط الأسعار، ما أدى إلى ارتفاع الذهب كأصل آمن.

ومع ذلك، فإن تقرير الوظائف الأمريكي القوي والمخاطر الصعودية للتضخم قد تدفع صناع السياسات إلى اتخاذ موقف أقل تشاؤمًا من السوق، ما قد يؤدي إلى تثبيت أسعار الفائدة أو حتى رفعها.

وفي مكان آخر، سيراقب التجار أيضًا قرارات السياسة النقدية من البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا يوم الخميس.

ومن المتوقع أن يتم تداول الذهب عند 2026.39 دولارًا أمريكيًا للأونصة، بحلول نهاية هذا الربع، وفقًا لنماذج الاقتصاد الكلي العالمية وتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية trading economics على أن يتم تداوله عند 2093.93 دولار خلال 12 شهرًا.