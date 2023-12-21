المرحلة الابتدائية.. جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024 في الإسماعيلية

أنهت مديرية التربية والتعليم تجهيز اللجان الخاصة بالامتحانات المختلفة لجميع المراحل التعليمية بعد اعتماد اللواء شريف بشارة، جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024 في الإسماعيلية المرحلة الابتدائية ورفع حالة الطوارئ في المديريات التعليمية المختلفة.

جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024 في الإسماعيلية.. المرحلة الابتدائية

قال الدكتور محمد بحيري وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، أنه تم تحديد جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي 2024 ليبدأ يوم الثلاثاء 9 يناير المقبل بمواد اللغة العربية والخط العربي والتربية الدينية، فيما حدد الأربعاء 10 يناير لأداء مواد اللغة الانكليزية والدراسات الاجتماعية، ويؤدي طلاب الصف الرابع الابتدائي في الخميس 11 يناير مادة الرياضيات ومادة المهارات وفي يوم السبت 12 يناير مادة العلوم ومادة ICT.

وأضاف بحيري في بيان رسمي أن جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي 2024 محافظة الإسماعيلية يبدأ في 9 يناير المقبل وتستمر حتى السبت 13 من نفس الشهر محددا الثلاثاء 9 يناير لمواد اللغة العربية والخط العربي والتربية الدينية، والأربعاء 10 يناير في مادة الرياضيات ومادة المهارات.

كما حدد الجدول الخميس 11 يناير لمادة العلوم ومادة ICT، ومادة الدراسات ومادة اللغة الإنجليزية في يوم السبت 12 يناير مع استمرار رفع حالة الطوارئ في جميع الإدارات التعليمية المختلفة.

جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي 2024 محافظة الإسماعيلية

وحدد جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي 2024 محافظة الإسماعيلية يوم الثلاثاء 9 يناير لمواد اللغة العربية والخط العربي والتربية الدينية، والأربعاء 10 يناير لمادة العلوم ومادة ICT والخميس 11 يناير لمواد اللغة الانكليزية والدراسات الاجتماعية، والسبت 12 يناير لمادة الرياضيات ومادة المهارات.

وقال الدكتور محمد بحيري وكيل وزارة التربية والتعليم أنه تم الانتهاء من تعقيم وتطهير المدارس المخصصة كلجان للامتحانات خلال شهر يناير، مشيرا إلى أنه عقد اجتماعات مع مديري الإدارات وموحهس المواد المختلفة للتاكيد على أن يكون الامتحان من المنهج التعليمي.