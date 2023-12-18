اعتمد اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، اليوم الاثنين، جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024، خلال اجتماعه مع الدكتور محمد بحيري، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة؛ لمناقشة الاستعدادات للامتحانات المقرر أن تنطلق في شهر يناير المقبل.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 في محافظة الإسماعيلية

وقال محافظ الإسماعيلية، إن امتحانات الشهادة الإعدادية من المفترض أن تنطلق 17 يناير، وتنتهي 24 من نفس الشهر في جميع لجان المحافظة التي جرى تحديدها في المراكز والقرى.

ونشرت مديرية التربية والتعليم، جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 في محافظة الإسماعيلية كالآتي:

الأربعاء 17 يناير: اللغة العربية والخط والإملاء.

الخميس 18 يناير: اللغة الإنجليزية والتربية الدينية.

الأحد 21 يناير: الجبر والاحصاء.

الاثنين 25 يناير: العلوم والتربية الفنية.

الثلاثاء 26 يناير: الهندسة.

الأربعاء 27 يناير: الدراسات الاجتماعية والكومبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

محافظ الإسماعيلية يوجه بتوفير مناخ للطلاب

ووجّه محافظ الإسماعيلية، بتوفير سبل الراحلة لجميع الطلاب خلال انطلاق امتحانات صفوف النقل للمراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية العام، مشيرا إلى أن الامتحانات تنطلق من 9 يناير المقبل حتى 24 من نفس الشهر.