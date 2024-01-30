شروط دخول حديقة الأزهر وأسعار التذاكر.. مناسبة لأفراد الأسرة

تعد حديقة الأزهر أحد أكبر الحدائق في القاهرة ومن أشهرها، وهي واحدة من أهم المعالم السياحية في مصر، وتقع الحديقة في قلب العاصمة، وتتميز بطبيعتها الخلابة الهادئة، ومساحتها الشاسعة وتنوع نباتاتها وحيواناتها، وتناسب كل أفراد الأسرة.

ونوضح عبر السطور التالية، سعر تذكرة حديقة الأزهر ومواعيد العمل، وشروط دخول الحديقة، وأهم مميزاتها، وما تحتوي عليه من معالم طبيعية.

شروط دخول حديقة الأزهر وسعر التذكرة

يبلغ سعر تذكرة حديقة الأزهر 40 جنيها للكبار و30 جنيها للأطفال، وتفتح أبوابها لدخول المواطنين من الساعة التاسعة صباحا، وحتى الساعة الـ10 مساء، وتقع في شارع صلاح سالم، بالقرب من مشيخة الأزهر، وإليك أهم الشروط العامة لدخول الحديقة:

- دفع رسوم التذكرة التي يبلغ سعرها 40 جنيهًا للكبار، و30 جنيهًا للأطفال.

- لا يسمح بدخول منتزه الأطفال ومتحف ومسرح الطفل، إلا للأطفال فقط.

معلومات عن حديقة الأزهر

جرى افتتاح حديقة الأزهر للزوار عام 2005، وتقع على مساحة 82 فدانا، أي ما يعادل 330 ألف متر مربع، وقد تحولت الحديقة بفضل جهود إنشائها من منطقة نفايات لأكثر من 500 سنة إلى مساحة خضراء، ذات مناظر مبهجة يقصدها الجميع، وجرى إدراجها ضمن أفضل 60 مكانا ترفيهيا في مصر.

مكان حديقة الأزهر

تقع الحديقة على طريق صلاح سالم وبالقرب من مشيخة الأزهر بالدراسة ويقعها خلفها حي الحسين، وتمتاز بموقع رائع حيث تنمو حديقة الأزهر على ربوة عالية يستطيع الشخص أثناء وجوده فيها رؤية القاهرة القديمة بشكل، ويوجد بالحديقة منطقة البحيرة حيث تصطف بعض المطاعم عليها.

مواعيد حديقة الأزهر

تعمل حديقة الأزهر طوال الأسبوع بدءا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى العاشرة مساءًا.

مساحات خضراء شاسعة

تحتوي حديقة الأزهر على العديد من المعالم المهمة، والتي تجعلها من أهم المواقع السياحية في مصر، ومن أهم ما تحتوي عليه الحديقة ما يلي:

إذ تبلغ مساحة حديقة الأزهر حوالي 80 فدانًا، مما يجعلها من أكبر الحدائق في القاهرة، وتضم الحديقة العديد من الأشجار والنباتات المتنوعة، والتي تخلق مناخًا لطيفًا ومريحًا للزوار.

بحيرات وشلالات

تضم حديقة الأزهر العديد من البحيرات والشلالات، والتي تضيف لمسة جمالية للحديقة، ويمكن للزوار الاستمتاع بجولة في القوارب على البحيرات، أو الجلوس على ضفافها للاسترخاء والاستمتاع بالمناظر الطبيعية.

متحف ومسرح الطفل

يضم متحف الطفل العديد من الوسائل التعليمية والترفيهية، والتي تساهم في تنمية قدرات الأطفال وتوسيع مداركهم.

يقدم مسرح الطفل العديد من العروض المسرحية والفنية للأطفال، والتي تساهم في تنمية مهاراتهم وقدراتهم الإبداعية.

سعر تذكرة حديقة الأزهر للطلاب

يأتي سعر تذكر حديقة الأزهر للطلاب على النحو التالي حسب الفئة التي يندرج فيها الطالب:

تذكرة حديقة الأزهر للبالغين: 35 جنيهًا من السبت للخميس.

الأطفال من سن 2 إلى 8 سنوات: بسعر 25 جنيهًا من السبت للخميس.

وتختلف أسعار حديقة الأزهر يوم الجمعة حيث تكون للبالغين بسعر: 40 جنيهًا، والأطفال من سن 2 إلى 8 سنوات: بسعر 30 جنيهًا.

الجامع الأزهر

يقع الجامع الأزهر في قلب حديقة الأزهر، وهو أحد أشهر المساجد في العالم الإسلامي. ويتميز المسجد بتصميمه المعماري الرائع، وتاريخه العريق.

وإضافة إلى هذه المعالم، تضم حديقة الأزهر أيضًا العديد من المطاعم والمقاهي، والتي توفر للزوار فرصة الاستمتاع بوجبة أو مشروب في أجواء هادئة وممتعة.

المحظورات داخل حديقة الأزهر

هناك عدد من الأمور التي يحظر دخولها إلى حديقة الأزهر، منها:

- دخول الحيوانات الأليفة.

- استخدام الأطعمة والمشروبات في غير الأماكن المخصصة لذلك.

- التدخين.

- التصرفات غير الأخلاقية أو المسيئة للغير.